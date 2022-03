De eerste verkoopcijfers van Estelle zorgden niet voor een positieve verrassing. Daardoor verschuift Mithra Pharmaceuticals meer dan ooit de aandacht naar het grote potentieel van Donesta.

De jaarcijfers van Mithra Pharmaceuticals konden niet charmeren. Met een jaaromzet van 22,7 miljoen euro, een ruime verdubbeling tegenover de 9 miljoen van 2020, bleef de Waalse specialist in vrouwelijke gezondheid onder de gemiddelde analistenverwachting van 37 miljoen. Het anticonceptiemiddel Estelle haalde een omzet van 13,4 miljoen euro in de Verenigde Staten, Canada en Europa, waarvan 10 miljoen in de Verenigde Staten. De verkoop door partner Mayne Pharma werd gehinderd door de pandemie. Daarnaast bleven de terugbetalingen beperkt. De wekelijkse en maandelijkse indicatoren verbeteren wel gestaag, waardoor Mayne bijna zijn eigen criteria bereikte om de directe marketing naar de consument te starten. Dat is een belangrijke stap voor de naambekendheid van Nextstellis (commerciële naam voor Estelle). Een andere gunstige factor zijn de Amerikaanse richtlijnen die vanaf 2023 de toegang tot goedgekeurde anticonceptiemiddelen tegen een lage kostprijs moeten bevorderen. De verkoop in Europa en Canada startte in de tweede jaarhelft en leverde een eerste bescheiden omzet van 2 miljoen euro (partner Gedeon Richter in Europa) en 0,5 miljoen euro (partner Searchlight Pharma in Canada) op. De eerste verkopen evolueren in de lijn van andere recente anticonceptiemiddelen.De bedrijfskasstroom (ebitda) zakte van -73,8 miljoen naar -77,5 miljoen euro. Dat was een gevolg van de gestegen onderzoeks- en ontwikkelingskosten (+7,3 miljoen tot 76,6 miljoen euro) door de fase III-studies met Donesta. Het nettoverlies liep op van 92,1 miljoen tot 116,9 miljoen euro. Op 31 december bedroeg de kaspositie 32,9 miljoen euro, na de volledige opname van de beschikbare kredietlijnen van 35 miljoen. Uit de financieringsfaciliteit van 41 miljoen euro met LDA Capital nam Mithra in februari 8,1 miljoen euro op. Daarnaast haalde het 10 miljoen euro op door de flexibele aandelenfinanciering tot 100 miljoen euro via Goldman Sachs. In 2022 start de verkoop van Estelle (Drovelis) in heel wat bijkomende Europese landen. Normaal zou in de tweede jaarhelft Rusland volgen, maar dat is gezien de oorlog met Oekraïne nog onzeker. In de tweede jaarhelft is Australië aan de beurt. Daarnaast worden bijkomende goedkeuringen - en in Latijns-Amerika bijkomende goedkeuringsaanvragen - verwacht. In de tweede jaarhelft kan de Amerikaanse goedkeuring van Myring, de generische variant van de vaginale ring NuvaRing, een positieve verrassing opleveren.Maar er zijn vooral de ontwikkelingen rond Donesta, het tweede kandidaat-geneesmiddel op basis van het hormoon estetrol (E4) tegen opvliegers in de menopauze. Na de positieve werkzaamheidscijfers begin dit jaar in de twee fase III-studies is het uitkijken naar een wereldwijde licentiedeal met een grote speler, allicht nog voor eind 2022. Parallel worden dit jaar drie bijkomende studies opgestart tegen drie andere, vaak voorkomende klachten tijdens de menopauze: vulvovaginale atrofie (fase III-studie) en de gezondheid van het haar en de huid (fase II-studies).Beleggers reageerden slecht op de jaarcijfers. Hoewel het te vroeg is om conclusies te trekken, zorgden de eerste verkoopcijfers van Estelle niet voor een positieve verrassing. Dit jaar wordt nog een opstartjaar voor Estelle. Daardoor verschuift meer dan ooit de aandacht naar het grote potentieel van Donesta, en meer specifiek naar de slaagkansen voor een wereldwijde licentiedeal met een sterke partner in 2022. Daarvan zal veel afhangen om een trendommekeer te realiseren, gezien de voorlopig nog aanhoudende noodzaak om extra cash op te halen. Advies: koopwaardig Risico: hoogRating: 1C Koers: 13,66 euroTicker: MITRA BBISIN-code: BE0974283153Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 607,8 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -46%Koersverschil sinds jaarbegin: -32%Dividendrendement: -