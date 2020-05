De markt is tevreden over de flexibele financiering via de Amerikaanse investeerder in lifesciences LDA Capital.

Op 9 maart kondigde Mithra bij de jaarrapportering aan dat het financieringsopties bekeek om de balans te versterken, waaronder een aandelenuitgifte. Dat zette extra druk op de koers. De markt reageerde wel positief op de aankondiging op 24 april dat Mithra een overeenkomst heeft met de Amerikaanse investeerder in lifesciences LDA Capital. LDA zal de komende drie jaar tot 50 miljoen euro investeren in het kapitaal van Mithra. Het gaat om een flexibele formule, die de specialist in vrouwelijke gezondheid toelaat gespreid over de komende drie jaar geld op te halen, in functie van de noden en zonder een eenmalige grote uitgifte te moeten doen. Elke financiering gaat gepaard met een uitgifte van warranten (tot een maximum van 690.000 warranten), telkens met een uitgifteprijs van 27 euro per aandeel. LDA Capital mag maximaal 4,9 procent van het totale aantal uitstaande aandelen van Mithra verwerven. De groep benadrukte dat de deal past in een algemeen financieringsplan en dat nog aankondigingen van andere financieringen (via leningen, een aandelenuitgifte of een combinatie) zullen volgen. Partner Mayne Pharma diende op 16 april het goedkeuringsdossier voor de anticonceptiemiddel Estelle in bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA). Dat betekent dat de beslissing over de goedkeuring van Estelle in Europa en de Verenigde Staten in de eerste helft van 2021 zal volgen. De rekrutering van de twee fase III-studies met Donesta, het kandidaat-middel tegen opvliegers in de menopauze, loopt intussen vertraging op door covid-19. In de tweede jaarhelft is het uitkijken naar de goedkeuring in de Verenigde Staten voor Myring, de generische concurrent van Merck's vaginale ring Nuvaring.We zijn tevreden over de innovatieve financieringsdeal met LDA Capital. We zijn van plan onze afgebouwde positie in Mithra aan te houden, maar zien op korte termijn te weinig koerstriggers voor een adviesverhoging (houden, rating 2C). Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CKoers: 22,6 euroTicker: MITRA BBISIN-code: BE0974283153Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 884,4 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -11%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: -