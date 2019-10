Het aandeel van Mithra anticipeerde de jongste twee weken op een sterke Amerikaanse deal voor Estelle en steeg sinds begin juli met 20 procent.

Het zijn spannende tijden voor de aandeelhouders van de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid. Twintig jaar nadat de ondernemer François Fornieri en de professor Jean-Michel Foidart Mithra Pharmaceuticals hebben opgericht, zal het bedrijf een goedkeuringsaanvraag in zowel de Verenigde Staten als in Europa indienen voor het orale contraceptiemiddel Estelle, het eerste kandidaat-product op basis van het natuurlijk oestrogeen Estetrol (E4). Dat moet nog voor het jaareinde gebeuren, om een beslissing over de goedkeuring tegen eind 2020 of begin 2021 te krijgen. Mithra sloot vorig jaar een licentiedeal voor twintig jaar met het Hongaarse Gedeon Richter voor de verkoop van Estelle in Europa en Rusland.

...