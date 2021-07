Het Mithra-aandeel is nauwelijks beloond voor de goedkeuringen van Estelle.

Mithra Pharmaceuticals kan terugblikken op een historische eerste jaarhelft. De Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid verkreeg de goedkeuring in Canada, de Verenigde Staten en Europa voor het op de markt brengen van het orale anticonceptiemiddel Estelle. Estelle is het eerste product gebaseerd op Estetrol (E4), een natuurlijk oestrogeen dat door de lever van de foetus wordt aangemaakt. E4 is het eerste nieuwe oestrogeen dat in decennia op de markt wordt gebracht, met een veiliger risicoprofiel. In België en Luxemburg verzorgt Ceres Pharma de commercialisatie onder de merknaam Lydisilka. Gedeon Richter neemt onder de merknaam Drovelis de andere Europese landen op zich. Gedeon Richter betaalde voor de Europese goedkeuring een mijlpaalbetaling van 15 miljoen euro. De eerste lanceringen zullen in de tweede jaarhelft gebeuren in Duitsland, Oostenrijk en Polen.De Amerikaanse markt biedt het grootste potentieel. Estelle is er via de Australische partner Mayne Pharma sinds 21 juni beschikbaar onder de merknaam Nextstellis. De goedkeuring leverde Mithra een mijlpaalbetaling van 11 miljoen dollar op en een extra pakket van 85,8 miljoen aandelen van Mayne Pharma. Het belang van Mithra in Mayne Pharma steeg naar 9,57 procent, of een waarde van 59 miljoen Australische dollar (37,5 miljoen euro of 0,88 euro per aandeel). Mithra krijgt een vertegenwoordiger in de raad van bestuur.De grote vraag blijft of Mayne Pharma voldoende commerciële slagkracht heeft om het potentieel van Nextstellis te benutten. Cruciaal is dat commercieel succes ook voor Mayne Pharma heel belangrijk is, vermits de omzet van Maynes portefeuille van generische medicijnen al enkele jaren onder druk staat. In 2022 wordt de start van de verkoop van Estelle verwacht in onder meer Brazilië, Rusland, Australië en Taiwan. Voor een eerste indicatie van de verkoopcijfers is het wachten tot het voorjaar van 2022.In tussentijd is er weer aandacht voor Donesta, de tweede toepassing van E4 tegen opvliegers tijdens de menopauze. De rekrutering van de fase III-studies is nagenoeg rond, en voor het einde van het jaar krijgen we de eerste werkzaamheidsresultaten. Samen met de sterke fase II-resultaten kunnen die data de basis leggen voor een licentiedeal in de eerste helft van 2022. Mithra mikt voor Donesta op een globale deal met een groot farmabedrijf. Zo'n deal kan een stevige koersreactie veroorzaken. Mithra verwacht Donesta in 2024 op de markt te brengen. We verwachten de komende maanden ook een update over de plannen met Perinesta, het derde kandidaat-middel op basis van E4 voor het beschermen tegen ongewenste zwangerschappen en opvliegers tijdens de perimenopauze, de periode van drie jaar voor tot een jaar na de laatste menstruatiecyclus. In augustus volgen de resultaten van een fase II-studie met E4 in patiënten met een covid-19-infectie.Onlangs betaalde Mithra 8,5 miljoen euro om mogelijke toekomstige mijlpaalbetalingen af te kopen met betrekking tot de generische vaginale ring Myring en Zoreline, een generische variant in ontwikkeling tegen borst- en prostaatkanker, met een verhoopte lancering in 2024. Mithra haalt in het derde kwartaal 10 miljoen euro op via de financieringsovereenkomst van maximaal 50 miljoen euro die het in 2020 heeft afgesloten met LDA Capital. Er worden maximaal 428.403 aandelen uitgegeven. Dat betekent een beperkte verwatering met 1 procent.Conclusie Het aandeel is na een sterke jaarstart volledig teruggeplooid, waardoor de cruciale validatie van het E4-platform dankzij de goedkeuringen van Estelle nauwelijks is beloond. We bevestigen het koopadvies, en kijken vooral uit naar nieuws over Perinesta en Donesta (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 21,70 euroTicker: MITRA BBISIN-code: BE0974283153Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 949 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +16%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: -