Uiteraard treft de coronacrisis ook het luxeconcern Louis Vuitton Moet Hennessy, afgekort LVMH. Tegen de traditie in zal LVMH dit jaar een lagere omzet en winst boeken. Maar het derde kwartaal was wel beter dan analisten hadden verwacht, en dat leverde de sterkste dagstijging (+7,3%) in zes maanden op.

Net als voor China begon de ellende voor LVMH al in het eerste kwartaal en volgde het sterkste herstel in het derde kwartaal. Na een omzetdaling van 15 procent in het eerste kwartaal en een duik van 38 procent in het tweede kwartaal, bleef het verlies in het derde kwartaal beperkt tot 7 procent (van 13,31 naar 11,95 miljard euro). Na drie kwartalen bedraagt de omzet 30,35 miljard euro, 21 procent minder dan de 38,40 miljard euro van de eerste negen maanden van vorig jaar. Organisch (zonder rekening te houden met overnames of desinvesteringen) was er een duik van eveneens 21 procent. Ook in zware tijden kan het grootste luxeconcern rekenen op de cruciale afdeling Mode & lederwaren. Terwijl de omzet daalde in alle andere afdelingen, klom hij in die afdeling 12 procent hoger in de periode juli-september, in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. De afdeling, die bekend is van topmerken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Kenzo enzovoort, leverde in de eerste negen maanden 45,9 procent van de groepsomzet. Ook de afdeling Wijnen & sterke dranken, met topmerken als Moét& Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem en Hennessy, bleef min of meer overeind in het derde kwartaal. Met een omzetdaling van 3 procent in het derde kwartaal en 15 procent over de eerste negen maanden (van 3,92 naar 3,35 miljard euro) wist de afdeling de schade te beperken. De afdeling Selectieve retailing omvat naast de Sephora-shops vooral de DFS Group, met ruim 1100 winkels de grootste luxewinkelketen voor het reizigerspubliek. Die divisie kreeg ook in het derde kwartaal nog een serieuze dreun (-29%). Over de eerste negen maanden dook de omzet 32 procent lager, van 10,55 naar 7,18 miljard euro. De afdeling zal over 2020 stevige verliescijfers moeten slikken. De afdeling Parfums & cosmetica deed evenmin geweldig. De omzet daalde met 16 procent in het derde kwartaal. Iets minder slecht verging het de afdeling Horloges & juwelen (-14%). Die blijft de kleinste afdeling in omzettermen. De overname van van het prestigieuze Amerikaanse juwelenhuis Tiffany & Co had van LVMH ook in deze branche een wereldspeler moeten maken. Maar LVMH trok zijn bod van om en bij 15 miljard euro in. De zaak krijgt nog een juridisch staartje. ConclusieDe analisten en de beleggers reageerden enthousiast op de derdekwartaalcijfers van de luxegigant. Sinds de halfjaarresultaten zit de klad weer in de koersontwikkeling. Het aandeel LVMH is topkwaliteit, maar tegen circa 17 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 30 keer de verwachte winst van volgend jaar is het ook erg duur. Pas onder 380 euro komt het aandeel eventueel weer in aanmerking voor de voorbeeldportefeuille.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 434,85 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 219,5 miljard euroK/w 2019: 29Verwachte k/w 2020: 51Koersverschil 12 maanden: +17%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 1,1%