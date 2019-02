Moeilijk gaat ook bij Deceuninck

De jaarcijfers van 2018 stonden in het teken van de situatie in Turkije. De crisis in dat land brak midden vorig jaar uit en heeft op de omzet van de tweede jaarhelft gewogen. De koers viel in de loop van 2018 fors lager. Dat was in de eerste plaats het gevolg van de zorgwekkende economische en politieke ontwikkelingen in het Euro-Aziatische land. Maar de jaarresultaten geven aan dat dat op een gegeven moment overtrokken was. De cijfers doen nog beter begrijpen ook waarom de CEO en referentie-aandeelhouder, Francis Van Eeckhout, van die lage niveaus heeft gebruikgemaakt om zijn positie te versterken. Hij bezit nu via de vennootschappen Gramoen Holve 28,8 procent van de Deceuninck-aandelen.

