Een turnaround bij Jerritt Canyon kan een katalysator zijn voor een herwaardering van het aandeel.

First Majestic Silver realiseerde in het derde kwartaal een recordproductie van 8,77 miljoen troy ounce zilverequivalent. Dat cijfer is samengesteld uit 2,74 miljoen troy ounce zilver en 67.000 troy ounce goud, 21 procent meer dan een jaar eerder en 14 procent meer dan in het tweede kwartaal. De goede prestatie is te danken aan een stijging van het goud- en zilvergehalte in de ertsen. De San Dimas-mijn in Mexico is het vlaggenschip. Die deed het in het derde kwartaal erg goed met een output van 1,65 miljoen troy once zilver en 23.675 troy ounce goud, respectievelijk 8 en 29 procent meer dan een kwartaal eerder. De productiekosten lagen met 10,97 dollar per troy ounce goudequivalent ver onder het groepsgemiddelde.Bij La Encantada daalde de zilverproductie met 10 procent op kwartaalbasis naar 779.000 troy ounce. De productiekosten lagen er met 18,61 dollar een stuk hoger dan bij San Dimas. Santa Elena, de derde Mexicaanse mijn van de groep, heeft wel een uitstekend kwartaal achter de rug met een productiegroei van 22 procent op jaarbasis naar 2,73 miljoen troy ounce zilverequivalent. De productiekosten kwam er op 12,29 dollar uit. Aan Jerritt Canyon, een goudmijn in Nevada, heeft First Majestic nog maar weinig plezier beleefd. Ook het derde kwartaal was lastig, want de mijn lag twee weken stil door onderhoud. De output daalde met 13 procent op kwartaalbasis en 37 procent op jaarbasis naar iets meer dan 16.000 troy ounce. Het mijncomplex beschikt nochtans over de nodige infrastructuur, potentieel en schaalgrootte om in een omgeving van hogere goudprijzen goed te presteren. De komende tijd worden verschillende onderdelen van Jerritt Canyon opgestart. De ontginning van West Generator ging in oktober van start. Deze maand staat Saval II op het programma en begin volgend jaar is het de beurt aan Murray. Door de verschillende ondergrondse gedeeltes van het complex met elkaar te verbinden, moeten de kosten dalen. De bedoeling is de capaciteit van de verwerkingsinstallatie beter te benutten.Met de productiekosten op groepsniveau gaat het de goede richting uit. Die bedroegen in het derde kwartaal gemiddeld 17,83 dollar per troy ounce goudequivalent tegenover nog 19,91 dollar in het tweede kwartaal en 20,87 dollar in het eerste. Dat cijfer wordt scheefgetrokken door Jerritt Canyon, maar bij de drie Mexicaanse mijnen bedraagt het gemiddelde 12,29 dollar, een vijfde lager dan een kwartaal eerder. De gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs daalde op kwartaalbasis met 18 procent. Toch klom de groepsomzet op jaarbasis met 28 procent naar 159,8 miljoen dollar dank zij de hogere output. Netto was er een verlies van 20,7 miljoen dollar of 8 dollarcent per aandeel. De productieprognose voor het boekjaar blijft ongewijzigd op 32,6 tot 34,6 miljoen troy ounce zilverequivalent. De productiekosten worden op 17,68 tot 18,42 dollar begroot. First Majestic beschikte na het derde kwartaal over 250 miljoen dollar aan cash en gereserveerde liquiditeiten. De schuld bestaat uit een converteerbare lening die afloopt in 2027 en uitstaat tegen 0,375 procent.ConclusieEr zit de voorbije weken wat beweging in het aandeel, nadat de markt verschillende positieve ontwikkelingen helemaal had genegeerd. Een turnaround bij Jerritt Canyon kan een katalysator zijn voor een herwaardering van het aandeel. Tegen iets minder dan 2 keer de boekwaarde en 3,8 keer de omzet is First Majestic correct gewaardeerd. Maar we gaan uit van een verdere stijging van de edelmetaalprijzen gekoppeld aan een hogere output en lagere kosten. Het aandeel blijft koopwaardig. Koers: 9,2 Canadese dollarTicker: AG USISIN-code: CA32076V1031Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 2.4 miljard dollarK/w 2021: /Verwachte k/w 2022: /Koersverschil 12 maanden: -29.6%Koersverschil sinds jaarbegin: -11.1%Dividendrendement: 0,3%