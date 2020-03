Het aandeel van CFE ging in enkele weken 30 procent lager. Op kortere termijn overheerst de onzekerheid, maar structureel blijven de vooruitzichten van DEME gunstig.

De beleggers reageerden ontstemd op het jaarrapport van CFE. De groepsomzet daalde op jaarbasis met 0,4 procent tot 3,62 miljard euro, 2 procent onder de gemiddelde analistenverwachting van 3,7 miljard. De offshore-, bagger- en milieugroep DEME boekte in een minder vierde kwartaal 600,5 miljoen euro omzet, een daling met 4,6 procent tegenover het vierde kwartaal van 2018. Op jaarbasis resulteerde dat in een 0,9 procent lagere omzet van 2,62 miljard. Na negen maanden was er nog een bescheiden toename met 0,3 procent tegenover 2018. Het aandeel van de baggerwerken klom van 37 naar 41 procent, terwijl die van de offshoredivisie terugviel van 51 naar 44 procent, tot 1,14 miljard euro. Een tegenvaller was de daling van de bedrijfskassstroom of ebitda met 4,8 procent tot 437 miljoen euro. Op jaarbasis zakte de ebitda-marge van 17,3 naar 16,7 procent. In 2017 lag de ebitda-marge nog op 19,3 procent. Het bedrijf verwijst naar aanhoudende margedruk in de offshoredivisie. Daarnaast speelde vorig jaar ook de tijdelijke onbeschikbaarheid van het schip Innovation in het tweede en derde kwartaal, werden waardeverminderingen geboekt op een baggerproject in India en voor 10,8 miljoen euro op een openstaande vordering op Senvion. De nettowinst van DEME zakte met 21 procent tot 121,4 miljoen euro. Positief is wel dat het orderboek op een hoog peil blijft, al was er het voorbije jaar een terugval met 260 miljoen euro tot 3,75 miljard. De nettoschuld van DEME steeg met 69 miljoen euro tot 708,5 miljoen, een gevolg van het lopende investeringsprogramma in nieuwe schepen. De oplevering van vier schepen liep vertraging op en zullen in de loop van 2020 worden opgeleverd. In december 2019 verkocht DEME een participatie in Merkur Offshore, een Duits windparkconcessiebedrijf, dat in het eerste halfjaar een meerwaarde van 50 miljoen euro zal opleveren. Voor 2020 verwacht DEME een beperkte omzettoename en een vergelijkbare ebitda als in 2019. Dat betekent een verdere terugval van de ebitda-marge naar de onderkant van de vork van 16 tot 20 procent. De bouwafdeling Contracting boekte een omzetstijging van 6,9 procent tot 998,7 miljoen euro. De bouwactiviteiten in België namen met 5,2 procent toe tot 543,1 miljoen euro onder impuls van een sterke activiteit in Vlaanderen. De sterke groei in Polen stuwde de internationale bouwomzet 8,1 procent hoger tot 190,4 miljoen euro. De bedrijfswinst (ebit) daalde met 17,2 procent tot 18,8 miljoen euro, vooral door een aantal afwaarderingen en zwakke marges in de Brusselse en de Waalse bouwmarkt. Het orderboek klom tot 1,39 miljard euro. De pool vastgoedontwikkeling had een goed jaar met een stijging van de ebit met 3,8 procent tot 13,7 miljoen euro.Zoals verwacht werd de volledige openstaande schuld van 52,5 miljoen euro op een onbetaald project in Tsjaad afgeschreven. Op groepsniveau daalde de ebit met 21,8 procent tot 177,7 miljoen euro en de nettowinst met 22,2 procent tot 133,4 miljoen of van 6,78 euro naar 1,69 euro per aandeel. Het brutodividend wordt verlaagd van 2,4 euro naar 2 euro per aandeel, of een brutorendement van 2,8 procent. ConclusieHet mindere jaarrapport en vooruitzichten voor 2020 stuurden het aandeel van CFE in combinatie met de paniek door het coronavirus in enkele weken 30 procent lager, tot het laagste niveau sinds 2014. Op kortere termijn overheerst de onzekerheid, maar structureel blijven de vooruitzichten van DEME gunstig. We bevestigen het advies. Het aandeel noteert tegen 13 keer de verwachte winst 2020 en met een ondernemingswaarde (ev) van 6 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2020. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 70,7 euroTicker: CFEB BBISIN-code: BE0003883031Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,2 miljard euroK/w 2019: 13,4Verwachte k/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: -16%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: 2,8%