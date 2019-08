Na tegenvallende testresultaten verloor het aandeel van Oxurion bijna 50 procent. Dat vinden we overdreven. Een tegenslag dramatiseren is geen goede reactie.

Euforie en paniek. Het zijn de twee uiterste sentimenten op de beursvloer. Maar het meest extreem zijn die te voelen in de biotechsector. Meevallende en tegenvallende klinische studieresultaten zijn steevast goed voor forse koersreacties. Dat is de jongste dagen ook Oxurion (het vroegere ThromboGenics) overkomen. De emoties namen het over en stonden een correcte en objectieve analyse in de weg, nadat het Leuvense biotechbedrijf ontgoochelende klinische resultaten had bekendgemaakt.

...