Het is voor Sioen niet allemaal kommer en kwel in coronatijden. De West-Vlaamse specialist in technisch textiel kreeg van de Belgische overheid een order voor 6 miljoen filterdoeken voor mondmaskers. Positief nieuws rond covid-19 wekt meteen de interesse van beleggers.

De bestelling compenseert evenwel niet de negatieve impact van de coronacrisis op de resultaten. Dat bleek misschien minder uit de kwartaalupdate, maar wel uit de verwachting dat de omzet in april met 35 procent dalen.

...

De bestelling compenseert evenwel niet de negatieve impact van de coronacrisis op de resultaten. Dat bleek misschien minder uit de kwartaalupdate, maar wel uit de verwachting dat de omzet in april met 35 procent dalen. Sioen wekte de jongste jaren weer de aandacht van analisten en beleggers met een groeiversnelling, vooral dankzij enkele belangrijke overnames. De activiteit draait het om het bedekken van een drager met een beschermlaag. Het is de enige volledige geïntegreerde speler in die sector, wat Sioen de hoogste marges in de sector oplevert. Er zijn drie divisies. Coating (spinnen, weven en coaten) leverde, inclusief het recent overgenomen Dickson Saint Clair,in het eerste kwartaal van dit jaar 67 procent van de groepsomzet. Chemicals(productie van industriële pasta's, vernissen en inkten) staat voor 8 procent en Apparel(confectie van technische kledij) voor 25 procent. Het belangrijkste deelsegment voor de groep is dekzeilen voor vrachtwagens (15% van de groepsomzet). Daarin is Sioen de marktleider. Vorig jaar was de eerste jaarhelft minder goed. Een remonte in de tweede jaarhelft resulteerde toch in een lichte winst. De jaaromzet bedroeg 509,6 miljoen euro, 0,7 procent meer dan in 2018 (506,2 miljoen euro). Die verbetering lijkt door te zetten in het eerste kwartaal van dit jaar. De omzet steeg met 3,8 procent (van 133,6 naar 138,7 miljoen euro), mede dankzij Dickson Saint-Clair. De vergelijkbare omzet daalde met 3,4 procent (van 133,6 naar 129,0 miljoen euro). Coating zag de omzet met 9,8 procent toenemen tot 92,7 miljoen euro, maar organisch is er een achteruitgang met 1,6 procent tot 83,1 miljoen. Ook in de andere divisies daalde de omzet. Bij Apparel bedroeg de daling 7,6 procent (van 37,6 naar 34,8 miljoen), tegenover +8,7 procent vorig jaar. Chemicals wist de schade te beperken tot een 2,7 procent lagere omzet (van 11,5 naar 11,2 miljoen euro). De negatieve invloed van de coronapandemie zal dus sterk doorzetten in het tweede kwartaal. We moeten uitgaan van een beduidende omzet- en winstdaling over boekjaar 2020. Vorig jaar zakte de bedrijfskastroom (ebitda) al met 6,6 procent (van 69,6 naar 65,0 miljoen euro). Dat kwam overeen met een ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) van 12,8 procent voor het boekjaar 2019 (13,8% in 2018). De groepswinst zakte met 18,8 procent (van 33,8 naar 27,4 miljoen euro, of 1,39 euro per aandeel). Sioen besliste al vrij snel in de coronacrisis het voorgestelde dividend van 0,65 euro bruto te schrappen. ConclusieDe marge van Sioen herstelde in de tweede helft van vorig jaar, maar die verbetering zal niet kunnen doorzetten dit jaar. Het management moet zich noodgedwongen voorzichtig opstellen doordat er een zwak tweede kwartaal aankomt. Toch beklemtonen we dat de groep sterke punten heeft om zonder al te grote kleerscheuren deze pandemie door te komen. Vooreerst is er de unieke marktpositie dankzij de verticale integratie, die ook in crisistijden stevige (dubbelcijferige) ebitda-marges zal blijven toelaten. Daarnaast is er ook een sterke balans. Het aandeel blijft dan ook in aanmerking komen voor de voorbeeldportefeuille, mochten andere aankooplimieten niet lukken.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 19,15 euroTicker: SIOE BBISIN-code: BE0003743573Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 381 miljoen euroK/w 2019: 14Verwachte k/w 2020: 19Koersverschil 12 maanden: -19%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: 3,2%