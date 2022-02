Na een jaar met tegenslagen en een slabakkende goudprijs kondigt 2022 zich beter aan voor Barrick Gold. Het vooruitzicht van een hoger dividend werd beloond met een flinke koersstijging.

In weerwil van de moeilijke marktomstandigheden kan Barrick Gold, na Newmont de grootste gouddelver ter wereld, terugblikken op een goed jaar. De mijnen van de groep produceerden 4,44 miljoen troy ounce goud, binnen de vooropgestelde omzetvork van 4,4 tot 4,7 miljoen, maar 7 procent minder dan een jaar eerder. De Porgera-mijn in Papoea-Nieuw-Guinea bleef het hele jaar gesloten door een conflict met de lokale overheden. De mijn leverde daarvoor 24.0000 troy ounce goud, of iets meer dan 5 procent van de groepsproductie. Het is de bedoeling dat ze tegen juli of augustus wordt heropgestart. Er waren ook technische problemen bij de verwerkingsinstallatie van Goldstrike. In de loop van het derde kwartaal waren de moeilijkheden van de baan. Tot slot leidden ook verschil...

In weerwil van de moeilijke marktomstandigheden kan Barrick Gold, na Newmont de grootste gouddelver ter wereld, terugblikken op een goed jaar. De mijnen van de groep produceerden 4,44 miljoen troy ounce goud, binnen de vooropgestelde omzetvork van 4,4 tot 4,7 miljoen, maar 7 procent minder dan een jaar eerder. De Porgera-mijn in Papoea-Nieuw-Guinea bleef het hele jaar gesloten door een conflict met de lokale overheden. De mijn leverde daarvoor 24.0000 troy ounce goud, of iets meer dan 5 procent van de groepsproductie. Het is de bedoeling dat ze tegen juli of augustus wordt heropgestart. Er waren ook technische problemen bij de verwerkingsinstallatie van Goldstrike. In de loop van het derde kwartaal waren de moeilijkheden van de baan. Tot slot leidden ook verschillende covid-beperkingen ertoe dat niet alle activa op kruissnelheid konden produceren. Door de lagere output en de prijsstijgingen van energie en transport klommen de productiekosten naar 1.026 dollar per troy ounce, tegenover 967 dollar een jaar eerder. Ondanks die klim liggen die kosten nog altijd onder het sectorgemiddelde. In het vierde kwartaal kwamen ze met 971 dollar al onder het jaargemiddelde uit. De groepsomzet daalde vorig boekjaar naar net geen 12 miljard dollar, of bijna 5 procent minder dan een jaar eerder. Ongeveer een zesde daarvan was afkomstig van de koperactiva. Barrick produceerde 415 miljoen pond koper, 9 procent minder dan een jaar eerder. De koperprijs nam vorig jaar een vlucht, waardoor de gemiddelde ontvangen prijs met 48 procent toenam. Daardoor steeg de marge per pond verkocht koper naar 1,7 dollar, tegenover 0,69 dollar vorig jaar. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) daalde met 3 procent naar 7,26 miljard dollar. Netto bleef er met 2,07 miljard dollar, of 1,16 dollar per aandeel, een fractie meer over dan een jaar eerder (1,15 dollar). Barrick boekte vorig boekjaar een vrije kasstroom van 1,94 miljard dollar, ruim voldoende om het dividend te bekostigen. De cashpositie klom naar 5,28 miljard dollar, terwijl de langetermijnschuld ongewijzigd bleef op 5,15 miljard dollar. Dat leverde een nettocashpositie van 130 miljoen dollar op. Het was het tweede boekjaar op rij dat Barrick met een nettocashpositie kon uitpakken - opmerkelijk, gezien de nettoschuld in 2014 nog meer dan 10 miljard dollar bedroeg. Die nettocashpositie wordt voortaan nog belangrijker, want het dividend is er deels op gebaseerd. Barrick verhoogde voor het vierde kwartaal de uitkering van 0,09 naar 0,10 dollar per aandeel. Dat brengt de totale uitkering over 2021 op 0,37 dollar. Bij een nettocashpositie tussen 0 en 0,5 miljard dollar, de huidige situatie, komt daar per kwartaal 0,05 dollar bij. Dat zou de uitkering op 0,15 dollar per kwartaal, of 0,6 per jaar, brengen. Een nettocashpositie tussen 0,5 en 1 miljard dollar levert 0,1 dollar extra op en boven 1 miljard zelfs 0,15 dollar. De totale uitkering kan in dat geval oplopen naar 1 dollar (0,40 + 0,60). Dat zou tegen de huidige koers een dividend van meer dan 4 procent opleveren. Barrick plant ook een aandeleninkoop tot 1 miljard dollar. Die zou het aantal uitstaande aandelen met ongeveer 3 procent verminderen.Het vooruitzicht van een hoger dividend werd beloond met een flinke koersstijging. Na een jaar met enkele tegenslagen en een slabakkende goudprijs kondigt 2022 zich beter aan. Barrick noteert tegen 1,6 keer de boekwaarde en 19 keer de verwachte winst onder het historische gemiddelde. Met het vooruitzicht op hogere goud- en koperprijzen en een toename van de kasstromen geven we een positief advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 22,83 dollarTicker: GOLD USISIN-code: CA0679011084Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 40,7 miljard dollarK/w 2021: 20Verwachte k/w 2022: 19Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: +21%Dividendrendement: 1,6%