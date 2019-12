Na een uitermate zwak 2019 verwachten we een normalisering voor Mosaic.

Mosaic ontstond in 2004 als gevolg van een fusie tussen IMC Global en de afdeling gewasbescherming van Cargill, een van de vier reuzen in de agribusiness. De Noord-Amerikaanse meststoffenreus is in capaciteit het nummer vier van de wereld in kaliummeststoffen (potas) en het nummer twee in fosfaatmeststoffen. Van de twee meststoffengroepen samen is Mosaic het nummer een, met een productiecapaciteit van 26,6 miljoen ton. Het bedrijf bouwde sinds 2014 een strategische derde activiteitenpoot uit in Latijns-Amerika, dankzij een drietal gerichte overnames. De grootste was die Vale Fertilizantes voor 2,5 miljard dollar, die Masaic begin 2018 afrondde.

...