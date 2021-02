De sterk gestegen prijzen voor landbouwgewassen en het implementeren van invoertarieven in de VS verklaren de forse beweging.

De Amerikaanse meststoffengigant Mosaic pakte na een ontgoochelend derde kwartaal uit met een beter dan verwacht vierde kwartaal. De groepsomzet steeg tegenover het vierde kwartaal van 2019 met 18,4 procent tot 2,46 miljard dollar, fors boven de gemiddelde verwachting van 2,17 miljard. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom of rebitda verdubbelde ruimschoots tot 508 miljoen dollar. De hogere meststoffenprijzen verbeterden de rebitda met 84 miljoen dollar, terwijl hogere verkoopvolumes 126 miljoen extra aanleverden. Op jaarbasis was er een toename van de rebitda met 15 procent tot 1,56 miljard dollar, wel ten opzichte van een heel zwak 2019.

...

De Amerikaanse meststoffengigant Mosaic pakte na een ontgoochelend derde kwartaal uit met een beter dan verwacht vierde kwartaal. De groepsomzet steeg tegenover het vierde kwartaal van 2019 met 18,4 procent tot 2,46 miljard dollar, fors boven de gemiddelde verwachting van 2,17 miljard. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom of rebitda verdubbelde ruimschoots tot 508 miljoen dollar. De hogere meststoffenprijzen verbeterden de rebitda met 84 miljoen dollar, terwijl hogere verkoopvolumes 126 miljoen extra aanleverden. Op jaarbasis was er een toename van de rebitda met 15 procent tot 1,56 miljard dollar, wel ten opzichte van een heel zwak 2019.De recente verbetering is mee een gevolg van de fors gestegen prijzen van onder meer maïs, soja en palmolie, die de landbouwers aanzetten tot extra meststoffengebruik om de productie te maximaliseren. Daarnaast profiteert Mosaic van de jarenlange optimalisaties en kostenbesparingen. In 2020 was er de geslaagde opstart van de derde schacht in de Esterhazy-potasmijn met een productie van 1,3 miljoen ton. In 2021 wordt al op 3,2 miljoen ton gemikt. Daarnaast realiseerde Mosaic Fertilizantes 115 miljoen dollar besparingen. In de fosfaatafdeling werden operationele activiteiten geïntegreerd. Zowat de helft van het verlies aan rebitda in 2020 door de lagere prijzen (678 miljoen dollar) werd door de optimalisaties opgevangen (318 miljoen). Een derde element is de beslissing van de Amerikaanse overheid importtarieven in het leven te roepen voor de gesubsidieerde invoer in de Verenigde Staten van te goedkope fosfaatmeststoffen uit Marokko en Rusland.De potasafdeling verkocht in het vierde kwartaal 2,7 miljoen ton, te vergelijken met 2,3 miljoen ton in het derde kwartaal en slechts 1,5 miljoen ton in 2019. De gemiddelde verkoopprijs steeg van 170 naar 176 dollar per ton (224 dollar per ton in 2019). De brutomarge per ton blijft wel onder druk, met 45 dollar tegenover 48 dollar in het derde kwartaal en 61 dollar in 2019. Mosaic Fertilizantes realiseerde stabiele resultaten tegenover het vierde kwartaal van 2019, met een ongewijzigde brutomarge van 32 dollar per ton, ondanks een daling van de verkoopprijzen met 10,6 procent tot 352 dollar per ton. De fosfaatafdeling verkocht in het vierde kwartaal 2,3 miljoen ton tegenover 2 miljoen ton in 2019. De gemiddelde verkoopprijzen stegen van 266 dollar naar 363 dollar per ton (307 dollar in het derde kwartaal), en de brutomarge per ton verbeterde van -52 dollar naar +73 dollar. Het gezuiverde groepsresultaat ging van een verlies van 111 miljoen dollar in 2019 naar een winst van 218 miljoen. Op jaarbasis is er een gezuiverde nettowinst van 324 miljoen dollar of 0,85 dollar per aandeel, tegenover 59 miljoen in 2019 (0,16 dollar per aandeel). Het management verwacht dat de positieve trend zal doorzetten in 2021. De vraag blijft hoog. De nettoschuld bleef in 2020 per saldo stabiel rond 4 miljard dollar, ruim binnen de bankconvenanten. Mosaic wil de schuld met 1 miljard dollar verlagen en geeft op 11 maart toelichting over de strategie voor de kapitaalallocatie voor de komende jaren.ConclusieHet aandeel van Mosaic presteerde de jongste maanden erg sterk. De sterk gestegen prijzen voor de landbouwgewassen en de invoertarieven voor gesubsidieerde import in de VS verklaren de forse beweging. Het aandeel noteert na de forse stijging tegen 15 keer de verwachte winst voor 2021. Gezien de fel verbeterde vooruitzichten is dat zeker niet overdreven. We bevestigen het advies." Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 32,09 dollarTicker: MOS USISIN-code: US61945C1036Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 12,17 miljard dollarK/w 2020: 38Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: +88%Koersverschil sinds jaarbegin: +39,5%Dividendrendement: 0,6%