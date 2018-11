Mosaic verhoogt jaarverwachtingen opnieuw

De Amerikaanse meststoffengigant Mosaic boekte in het derde kwartaal betere resultaten dan verwacht. De recurrente nettowinst per aandeel (zonder eenmalige elementen) steeg van 0,43 dollar in het derde kwartaal vorig jaar naar 0,75 dollar. Dat is aanzienlijk beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 0,64 dollar per aandeel. Na negen maanden stijgt de recurrente nettowinst met 78 procent tot 1,35 dollar per aandeel. De fosfaatafdeling verkocht 2,2 miljoen ton, tegenover 2,1 à 2,4 miljoen ton verwacht en 2,1 miljoen ton vorig jaar. Door de hogere verkoopprijzen steeg de omzet naar 1 miljard dollar (+28%). Deels door de goede kostencontrole steeg de brutomarge van 67 miljoen naar 180 miljoen dollar. De recurrente brutomarge per ton klom van 32 dollar vorig jaar naa...