De Amerikaanse meststoffengigant Mosaic overtuigde niet met zijn derdekwartaalrapport. Op groepsniveau zakte de omzet tegenover het derde kwartaal van vorig jaar met 13 procent tot 2,38 miljard dollar. De brutomarge klom 27 procent hoger tot 355 miljoen dollar en het nettoverlies verminderde van 44,1 miljoen of 11 dollarcent per aandeel vorig jaar naar 6,2 miljoen of 2 dollarcent per aandeel. Zonder eenmalige elementen bedroeg de nettowinst 23 dollarcent per aandeel. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met 13 procent tot 438 miljoen dollar. Na negen maanden bedraagt de rebitda 1,04 miljard dollar, een daling met 10 procent vergeleken met vorig jaar. In de fosfaatafdeling zakte de omzet tegenover het derde kwartaal vorig jaar met 9,1 procent tot 745 miljoen dollar. Het volume daalde met 6 procent tot 2,1 miljoen ton (2,2 miljoen ton in het vorige kwartaal), terwijl de gemiddelde prijzen herstelden ten opzichte van het vorige kwartaal (+7% tot 307 dollar per ton), maar wel nipt onder het niveau van vorig jaar (310 dollar) bleven. Na negen maanden is er een volumestijging met 1 procent. Lagere grondstoffen- en productiekosten verbeterden de brutomarge per ton van -10 dollar in het derde kwartaal vorig jaar naar +11 dollar. In september bedroeg de marge +27 dollar per ton. Er is dus reden tot gematigd optimisme voor het vierde kwartaal. Mosaic rekent op een gemiddelde prijsstijging met 50 dollar per ton. De potasafdeling zag het volume met 2 procent terugvallen tot 2,3 miljoen ton (+6% na negen maanden). Maar door een daling van de verkoopprijzen met 27,7 procent tot 170 dollar per ton (180 dollar in het tweede kwartaal) zakte de omzet met 24,7 procent tot 464 miljoen dollar. De brutowinst zakte met 31,6 procent tot 108 miljoen dollar. De productiekosten exclusief de behandeling van zout afvalwater daalden tegenover vorig jaar met 9 dollar per ton tot 52 dollar. Na de volledige ingebruikname van de derde schacht in de Esterhazy-potasmijn in het eerste kwartaal van 2022 zal het probleem van het zout afvalwater van de baan zijn (jaarlijkse besparing van 85 miljoen dollar) en dalen de productiekosten naar verwachting naar 49 dollar per ton. Het volume bij Mosaic Fertilizantes, de meststoffenactiviteiten in Latijns-Amerika, steeg van 3,4 naar 3,6 miljoen ton. Dat was het hoogste kwartaalvolume sinds de overname van de activiteiten van Vale begin 2018. Na negen maanden is het volume met 17 procent toegenomen. De brutowinstmarge steeg van 132 miljoen dollar vorig jaar (101 miljoen in het tweede kwartaal) naar 177 miljoen, ondanks de daling van de meststoffenprijzen met 9,8 procent. De rebitda steeg van 126 miljoen dollar naar 181 miljoen (109 miljoen in het tweede kwartaal). De nettoschuld daalde het voorbije kwartaal met ruim 250 miljoen dollar tot 3,9 miljard. Daarnaast werd in augustus de kredietfaciliteit uitgebreid van 2 naar 2,2 miljard en betaalde de groep in oktober de laatste schijf kortetermijnschuld terug die in het voorjaar werd aangegaan. Het management is voorzichtig positief voor het vierde kwartaal en 2021, op basis van de gestegen graan- en oliezadenprijzen, in combinatie met lager dan gemiddelde meststoffenvoorraden in de distributiekanalen.ConclusieHet aandeel van Mosaic viel na een sterke zomer met ruim 10 procent terug. 2020 wordt opnieuw een verliesjaar. De markt reageerde ontgoocheld op het feit dat het management geen concrete winstverwachtingen formuleerde. De ondertoon verbeterde wel, vooral met betrekking tot de fosfaatafdeling. We behouden voorlopig het advies, maar volgen de evolutie voor een eventuele adviesverhoging. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 17,0 dollarTicker: MOS USISIN-code: US61945C1036Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 6,4 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -14%Koersverschil sinds jaarbegin: -21%Dividendrendement: 1,2%