Moury Construct is een gezonde, winstgevende bouwmaatschappij, waarvan de koers voor twee derde door de cashpositie wordt gedekt. Om het honderdjarige bestaan te vieren krijgen de aandeelhouders een superdividend.

Moury Construct is een Waalse smallcap. Bouwgroepen worden traditioneel als cyclisch omschreven. Voor Moury is dat een stuk minder uitgesproken. Gemiddeld komt meer dan de helft van de omzet uit niet-cyclische overheidsopdrachten, rusthuizen en privaatpublieke projecten (PPP's). Maar volledig immuun voor de conjunctuur is de groep natuurlijk niet. Sinds het crisisjaar 2009 zitten er schommelingen in de omzet en de winst. Zo zakte de operationele marge (ebit) in 2012 tot amper 2,9 procent, waardoor de aandeelhouders een uitzonderlijke terugval van het dividend van 5,6 euro bruto per aandeel moesten slikken voor de boekjaren 2010 en 2011, en amper 1,6 euro bruto per aandeel kregen voor het boekjaar 2012. Sinds 2013 herstelt de winstmarge opnieuw. Maar de recordmarge van 8,5 procent ...