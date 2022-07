Oracle zal noodgedwongen de aandeelhoudersvergoedingen wat moeten terugschroeven.

Het aandeel Oracle steeg met 10 procent na de bekendmaking van de kwartaalcijfers, maar de klim kende geen vervolg. Dat is te wijten aan het marktsentiment, maar ook aan het gebrek aan autonome groei, de forse concurrentie in de cloudmarkt en de balanssituatie. Oracle kondigde eind vorig jaar dat het voor 28,3 miljard dollar het Amerikaanse softwarebedrijf Cerner overneemt. De mededingingsautoriteiten gaven hun goedkeuring. Vanaf het pas gestarte boekjaar zal Cerner bijdragen aan de winst. De leverancier van software voor het beheer van medische bestanden en gerelateerde data haalde vorig jaar 5,8 miljard dollar omzet met een marktaandeel van 25 procent in zijn niche. Oracle wil de producten van Cerner koppelen aan zijn eigen software en naar het cloudmodel overzetten.Inclusief Cerner mikt Oracle op een omzetgroei van 20 tot 22 procent. Cerner realiseerde in 2021 een vrije kasstroom van 1,2 miljard dollar. Dat komt boven op de 31,3 miljard van Oracle. Toch is de financiële positie allesbehalve comfortabel. Oracle maakte de voorbije jaren almaar meer schulden door overnames, hogere dividenden en vooral de inkoop van eigen aandelen. De softwaregroep had eind mei 21,9 miljard dollar in kas. Daar stond 72,1 miljard dollar schuld tegenover. Daarin is het aankoopbedrag van Cerner nog niet verrekend. Het eigen vermogen van Oracle stond eind mei zelfs 5,8 miljard dollar onder nul, wat heel ongebruikelijk is. Dat is geen onoverkomelijk probleem, zolang de kasstromen hoog genoeg zijn om aan de schuldverplichtingen te voldoen. Dat is op dit moment zeker het geval. De financiële flexibiliteit wordt nu wel zwaar aan banden gelegd. Dat betekent dat nieuwe grote overnames er niet inzitten en dat de massale aandeleninkopen worden teruggeschroefd. Het dividend blijft voorlopig ongewijzigd op 32 dollarcent per kwartaal. In het laatste kwartaal (tot 31 mei) van het fiscaal boekjaar 2022, steeg de omzet van Oracle met 5 procent naar 11,84 miljard dollar. De dure dollar woog op de groei, waardoor die uitkwam op 10 procent, exclusief wisselkoersverschillen. De consensusprognose bedroeg 11,66 miljard dollar. Over het hele boekjaar was er 41,4 miljard dollar omzet, 5 procent meer dan een jaar eerder (+7% zonder valuta-effecten). De operationele winst klom op jaarbasis naar 5,6 miljard dollar (+3%), goed voor een operationele marge van 47 procent.De afdeling cloudinfrastructuur groeide met 39 procent, maar Oracle blijft een kleine speler in dat segment. De totale cloudinkomsten stegen naar 2,5 miljard dollar (+22%). Ondanks een daling van de nettowinst met 3,3 procent naar 13,7 miljard ging de winst per aandeel (4,9 dollar) er wel op vooruit. Dat komt omdat het aantal aandelen in omloop vorig boekjaar met 6,8 procent daalde. Na een valse start komt er toch een positief vervolg aan het TikTok-verhaal. Het Chinese ByteDance, de eigenaar van het populaire platform, zal een beroep doen op Oracles cloudinfrastructuur om de data van de ruim 100 miljoen Amerikaanse gebruikers op te slaan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Oracle een participatie zou nemen in ByteDance, maar dat ging niet door. ConclusieMet een negatief eigen vermogen zal Oracle noodgedwongen de aandeelhoudersvergoedingen wat moeten terugschroeven. Net die aandeleninkopen waren de voorbije jaren de belangrijkste winstmotor. Daar staat tegenover dat met er het overgenomen Cerner een nieuwe groeipool is, terwijl ook de deal met ByteDance positief is. We vinden Oracle tegen 13 keer de verwachte winst correct gewaardeerd. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 70,41 dollarTicker: ORCL USISIN-code: US68389X1054Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 187,6 miljard dollarK/w 2022: 14Verwachte k/w 2023: 13Koersverschil 12 maanden: -11%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: 1,9%