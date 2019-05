Het streamingbedrijf Netflix heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, maar ontgoochelde met de prognoses voor het lopende kwartaal. Netflix kreeg er tussen januari en maart 9,6 miljoen gebruikers bij, van wie 1,74 miljoen op de thuismarkt en 7,86 miljoen buiten de Verenigde Staten. Dat cijfer lag flink boven de verwachte 7,9 miljoen. De groep telt nu 148,86 miljoen gebruikers.

De omzet kwam met 4,52 miljard dollar (+22,2%) een fractie boven de prognoses uit. De aangepaste bedrijfswinst of ebitda klom met 9,3 procent naar 584 miljoen dollar. Netto bleef er 18,6 procent meer over, omdat door de stijging van de dollar de waarde van de schuld uitgedrukt in euro afnam. De operationele marge klom naar 10,2 procent, in lijn met de prestatie van 2018. Het management mikt op 12,5 procent voor het lopende kwartaal en 13 procent voor het volledige boekjaar.

