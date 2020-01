Netflix blijft veel geld verbranden en dat is nog meer dan de toenemende concurrentie het grootste probleem van de groep.

Vorig jaar was een erg volatiel beursjaar voor het aandeel Netflix, dat in het voorjaar piekte en na de zomer fors onderuit ging. Het sloot het jaar af met een winst van 20 procent. De markt voor streamingdiensten groeit als kool, ten nadele van het klassieke televisie-aanbod. Dat past in de trend dat kijkers liever zelf beslissen naar wat ze kijken en wanneer. De streamingbedrijven schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Voor bedrijven uit de media- of kabelsector die zelf over eigen content beschikken, is de instapdrempel laag. Naast Amazon Prime en Hulu, de nummers twee en drie, werden vorig najaar ook Apple en Disney actief om de streamingmarkt. Netflix wil zich onderscheiden met zijn aanbod. Het investeert meer dan de concurrentie in content. Vorig jaar spendeerde het iets meer dan 15 miljard dollar, meer dan alle andere spelers samen. Dat komt omdat Netflix ook inzet op lokale content. Bovendien moet Netflix al zijn content in eigen beheer ontwikkelen of extern aankopen. Apple gaf 6 miljard dollar uit, Hulu 4,5 miljard en Disney 2,5 miljard. De concurrentie beperkt de prijszettingsmacht van Netflix. Het aanbod wordt steeds meer gefragmenteerd doordat aanbieders inzetten op niches, zoals series, films, sport, grote evenementen, talkshows enzovoort. De cijfers van het vierde kwartaal lagen grotendeels in lijn met de verwachtingen. De omzet klom met 30,5 procent op jaarbasis naar 5,47 miljard dollar, een fractie boven de consensusprognose. Door een eenmalige belastingverrekening was de gerapporteerde nettowinst van 587 miljoen dollar of 1,3 dollar per aandeel niet representatief. De operationele winst bleef met 459 miljoen dollar achter op de consensusprognose van 475 miljoen. Over het volledige boekjaar 2019 lag de operationele winstmarge met 13 procent wel hoger dan een jaar eerder (10%). Voor 2020 mikt het op een verdere toename naar 16 procent.Het aantal nieuwe abonnees bleef in Noord-Amerika achter op de verwachtingen, maar een hogere aangroei buiten Noord-Amerika compenseerde dat. Netflix telt nu wereldwijd 167,1 miljoen betalende abonnees, 20 procent meer dan een jaar eerder. De prognose voor het aantal nieuwe abonnees in het lopende kwartaal bedraagt 7 miljoen, een stuk onder de verwachte 8,5 miljoen. Netflix blijft veel geld verbranden en dat is nog meer dan de toenemende concurrentie het grootste probleem van de groep. Verwacht wordt dat de investeringen in content dit jaar stijgen naar 18,5 miljard dollar. In het vierde kwartaal bedroeg de negatieve kasstroom 1,7 miljard dollar, wat het totaal over 2019 op 3,3 miljard dollar brengt. Netfix blijft dus verslaafd aan schulden en dat zal op korte termijn niet veranderen. De streaminggroep moet zich wenden tot de high-yieldobligatiemarkt en haalde in het vierde kwartaal 1 miljard dollar op tegen 4,875 procent en bijkomend 1,1 miljard dollar tegen 3,625 procent. Een bedrijf als Apple kan tegen veel gunstiger voorwaarden lenen. De langetermijnschuld van Netflix is opgelopen tot bijna 15 miljard dollar. Voor 2020 wordt op een negatieve kasstroom van 2,5 miljard dollar gerekend.ConclusieDoor de groeiende omvang van de streamingmarkt heeft Netflix tot nog toe relatief weinig last van de toegenomen concurrentie. De hogere prijzen voor content en de beperkte ruimte om prijzen te verhogen zijn wel nadelige neveneffecten. De achilleshiel van Netflix is de hoge en nog oplopende schuldpositie. Positieve vrije kasstromen zijn op korte termijn niet aan de orde. Gezien de hoge waardering bevestigen we het verkoopadvies voor Netflix.Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 328,51 dollarTicker: NFLX USISIN-code: US64110L1061Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 148,2 miljard dollarK/w 2019: 108Verwachte k/w 2020: 82Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: +1,5%Dividendrendement: -