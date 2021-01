Het streamingbedrijf kreeg er in het vierde kwartaal 8,51 miljoen betalende klanten bij, een stuk boven de verwachte 6 miljoen.

Netflix had de lat laag gelegd voor het vierde kwartaal en ging er dan ook vlotjes over, met dank aan de aanhoudende stroom nieuwe coronaklanten. Het streamingbedrijf kreeg er in het vierde kwartaal 8,51 miljoen betalende klanten bij, een stuk boven de verwachte 6 miljoen. Dat bracht de totale aangroei op bijna 37 miljoen, tegenover 28 miljoen een jaar eerder. Eind december stond de teller op 209,66 miljoen abonnees, 21,9 procent meer dan een jaar eerder. Streaming blijft sterk blijft groeien, ondanks de vele nieuwe spelers op de markt en de concurrentie van televisie en platformen als YouTube en TikTok. De nieuwkomers in de streamingmarkt schoten vorig jaar als paddenstoelen uit de grond. Dat belette Netflix niet om sneller dan verwacht te groeien, ondanks prijsverhogingen. Toch is kannibalisatie onvermijdelijk. In de totale streamingtijd daalde het marktaandeel van Netflix van 31 naar 28 procent. Gebruikers hebben vaak op meerdere platformen een abonnement, maar ook daar zijn grenzen aan. Om zich te onderscheiden van de concurrentie, zet Netflix in op eigen content met veel lokale producties. Die strategie slaat aan. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 21,5 procent, naar 6,6 miljard dollar. De operationele marge (14,4%) lag door de hogere investeringen lager dan in het derde kwartaal (20,4%), maar wel een stuk boven die van hetzelfde kwartaal een jaar eerder (8,4%). De nettowinst kwam met 542 miljoen dollar of 1,19 dollar per aandeel lager uit dan een jaar eerder, toen ze 587 miljoen dollar of 1,3 dollar per aandeel bedroeg. Dat is het gevolg van de goedkopere dollar, die een boekhoudkundig verlies van 258 miljoen dollar veroorzaakte op het deel van de schuld dat in euro is uitgedrukt.Over het volledige boekjaar groeide de omzet met bijna een kwart naar 25 miljard dollar. De operationele marge klom van 13 naar 20 procent. Netflix mikt voor het lopende kwartaal op een aangroei van 6 miljoen abonnees, tegenover nog 15,8 miljoen in de eerste drie maanden van 2020. De prognose voor de operationele marge over het boekjaar is opgetrokken van 19 naar 20 procent. De vrije kasstroom dook in het vierde kwartaal onder nul (-284 miljoen dollar), doordat de uitgaven voor nieuwe producties weer toenamen, na een langere gedwongen pauze. Toch was het saldo voor 2020 positief, met een vrije kasstroom van 1,92 miljard dollar, tegenover -3,3 miljard in 2019. In de loop van dit jaar zullen de investeringen nog toenemen, maar de kasstroom over het boekjaar zou niet in de rode cijfers gaan. Netflix had eind december 8,21 miljard dollar in kas, aangevuld met een kredietlijn van 750 miljoen dollar. Daar stond een schuld van 18,3 miljard dollar tegenover. Het bedrijf wil de nettoschuld tussen 10 en 15 miljard dollar houden, en is niet van plan die voort af te bouwen. Dat betekent dat er op korte termijn geen nieuwe financieringsronde gepland is. Ten minste, als Netflix zijn kasstroom positief kan houden. De groep wil op termijn ook weer eigen aandelen inkopen.ConclusieHet einde van de negatieve kasstromen komt sneller dan verwacht dichterbij. Streaming is een groeimarkt die zelfs ruimte laat voor prijsverhogingen. Netflix krijgt wel steeds meer concurrentie, wat zijn marktaandeel onder druk zet. Bovendien belooft de vergelijking met het succesjaar 2020 lastig te worden. Tegen 10 keer de omzet van vorig jaar laat de waardering nog weinig ruimte voor koersstijgingen.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 523,28 dollarTicker: NFLX USISIN-code: US64110L1061Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 231,2 miljard dollarK/w 2020: 86Verwachte k/w 2021: 40Koersverschil 12 maanden: +64%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: -