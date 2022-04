Het Netflix-aandeel heeft zowaar een redelijke waardering gekregen na de nieuwe koersval.

Voor de tweede keer op rij gaf het kwartaalrapport van Netflix aanleiding tot een uitverkoop van het aandeel. Amper vijf maanden na de historische topkoers van 701 dollar wordt Neflix tegen 225 dollar verhandeld. In januari dook het aandeel al ruim een vijfde lager, na tegenvallende verwachtingen. Het management stelde voor het eerste kwartaal een groei met 2,5 miljoen abonnees voorop, terwijl de consensus op 5,8 miljoen lag. Groot was de ontgoocheling toen het aantal betalende gebruikers voor het eerst sinds 2011 zelfs gedaald bleek.Het streamingbedrijf had al aangekondigd dat de groei van het aantal abonnees met het heropenen van de economie zou vertragen. Tijdens de coronapandemie is een deel van de toekomstige groei al opgebruikt. Een groeivertraging was dus verwacht, maar vrijwel niemand had een krimp zien aankomen. In het eerste kwartaal zakte het aantal abonnees op kwartaalbasis met 200.000 naar 221,6 miljoen. Op jaarbasis was er nog een groei met 6,7 procent. De omzet steeg met bijna 10 procent op jaarbasis naar 7,87 miljard dollar. De nettowinst lag met 1,6 miljard boven de verwachtingen. Netflix profiteerde van de stijging van de dollar, waardoor de schuld die in euro uitstaat, minder waard werd, goed voor een boekwinst van 162 miljoen dollar. Netflix kon verzachtende omstandigheden inroepen. Zo is de dienstverlening in Rusland (0,7 miljoen abonnees)stopgezet door de oorlog. Exclusief Rusland was er een groei met 0,5 miljoen. Netflix verwijst ook naar het fenomeen van gedeelde profielen, waarbij inloggegevens worden doorgegeven. Daardoor zijn er in de praktijk naar schatting zo'n 100 miljoen gebruikers meer. Het bedrijf zoekt een oplossing in abonnementen voor meerdere huishoudens. Voor het lopende kwartaal is er geen beterschap in zicht. Netflix verwacht een daling van het aantal betalende gebruikers met 2 miljoen, tegenover een stijging met 1,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De streamingmarkt is nog niet verzadigd. Netflix heeft een marktaandeel van 6,4 procent, maar de concurrentie neemt toe. Met zijn aanbod en gebruiksvriendelijkheid overvleugelt Netflix spelers als Comcast, Disney, Amazon, Viacom en Apple, maar dat is blijkbaar niet voldoende om de concurrentie het hoofd te bieden. Voor de prijsbewuste consument is Netflix, ondanks het kwaliteitsverschil, te duur.Er waren ook gunstige evoluties. Zo was de vrije kasstroom in het eerste kwartaal positief (+801,7 miljoen dollar) en Netflix verwacht dat dit ook in de rest van 2022 zo zal zijn. Vorig jaar lukte dat maar één kwartaal. In een kapitaalintensieve industrie als streaming is het cruciaal investeringen in content en diversificatie (zoals gaming) op eigen kracht te kunnen financieren, zonder een beroep te doen op de kapitaalmarkten. Netflix had na het eerste kwartaal 6 miljard dollar in kas, nagenoeg evenveel als een kwartaal eerder. De nettoschuld bedraagt 8,6 miljard dollar of 1,3 keer de ebitda op jaarbasis.ConclusieVoor de publicatie van het kwartaalrapport lag de consensusprognose voor de winst op hetzelfde niveau als vorig jaar (11 dollar). Het is onzeker of die prognose nog haalbaar is. Het goede nieuws is dat Netflix na jaren van overwaardering zowaar een redelijke waardering heeft gekregen. Vooral indien de vrije kasstromen positief blijven. Met de doorgevoerde prijsverhogingen is de kans klein dat de winst zal ineenstorten. We verhogen het advies van negatief naar neutraal.Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2C Koers: 223,94 dollarTicker: NFLX USISIN-code: US64110L1061Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 100 miljard dollarK/w 2021: 20Verwachte k/w 2021: 20,5Koersverschil 12 maanden: -60%Koersverschil sinds jaarbegin: -62%Dividendrendement: -