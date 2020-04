Dankzij de lockdown won Netflix massaal nieuwe abonnees in het afgelopen kwartaal. Maar we mogen niet te optimistisch zijn over het hele boekjaar.

Netflix deed zijn reputatie van extreem volatiel en onvoorspelbaar aandeel de voorbije maanden alle eer aan. In de aanloop naar het kwartaalrapport bereikte de beurskoers een nieuw hoogtepunt van 450 dollar, ruim 50 procent meer dan een maand eerder. In januari rekende Netflix voor het voorbije eerste kwartaal op 7 miljoen nieuwe abonnees. In maart was dat al 8 miljoen. Het definitieve cijfer was nog beter: Netflix kreeg er tussen januari en maart 15,77 miljoen nieuwe klanten bij, wat het totaal op 182,86 miljoen brengt, of 22,8 procent meer dan een jaar eerder. De groei was in verhouding het sterkst op de Noord-Amerikaanse thuismarkt, waar het aantal gebruikers met 2,3 miljoen toenam, tegenover een verwachte 775.000. Netflix telt nu 70 miljoen klanten in Noord-Amerika, waar ook de omzet per gebruiker met 13,09 dollar het hoogst ligt. De streaminggroep kreeg er ook 13,46 miljoen internationale klanten bij. In het lopende kwartaal verwacht ze een terugval van het aantal nieuwe klanten naar 7,5 miljoen en een verdere daling van het groeitempo in de tweede jaarhelft. Extreem optimisme is dus voorbarig, zeker met een hogere werkloosheid en een economische recessie in het verschiet. Door de lage instapdrempel groeit ook de concurrentie op de streamingmarkt. Dat maakt het voor Netflix moeilijker de prijzen te verhogen. In verhouding tot de forse groei van het klantenbestand was het eerder een ontgoocheling dat de omzet met 5,77 miljard dollar maar in lijn van de verwachtingen lag. De dure dollar is een deel van de verklaring. De abonnementsprijzen bleven in lokale valuta gelijk, maar Netflix krijgt er minder dollars voor. Het effect was vooral groot in groeimarkten als Brazilië, India en Mexico, waar de valuta een flinke tik kregen. In die landen is dus een erg grote abonneegroei nodig om omzetgroei in dollar te krijgen. De operationele marge steeg naar 16,6 procent, tegenover 10,2 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar. Niet slecht, maar onder de verwachte 18 procent. Dat kwam door hogere uitgaven voor nieuwe producties. Die werden stilgelegd door de coronacrisis, terwijl al veel vaste kosten waren gemaakt. De nettowinst van 709 miljoen dollar of 1,57 dollar per aandeel lag onder de verwachte 1,63 dollar. Het uitstel van nieuwe producties heeft ook een voordeel. Netflix verbrandt nu minder cash. De vrije kasstroom was in het eerste kwartaal zelfs 162 miljoen dollar positief. De groep soupeerde vorig jaar nog 3,3 miljard dollar op. In januari verwachtte Netflix voor 2020 nog een negatieve kasstroom van 2,5 miljard dollar, nu nog minder dan 1 miljard. Beleggers moeten wel in het achterhoofd houden dat het verbranden van cash zal hernemen wanneer de situatie op de markten normaliseert en de producties worden hervat. Netflix sloot het eerste kwartaal af met een cashpositie van 5,2 miljard dollar, een ongebruikte kredietfaciliteit van 750 miljoen dollar en een langetermijnschuld van 14,2 miljard dollar.ConclusieWe mogen sterke eerste kwartaal niet doortrekken naar het volledige boekjaar. Een deel van de toekomstige groei is nu al opgesoupeerd. Bovendien blijft de concurrentie erg actief en zorgt de sterke dollar voor een stevige tegenwind. Ook de positieve vrije kasstroom is niet duurzaam. Bankanalisten beschouwen streamingdiensten blijkbaar als een basisbehoefte in lockdowntijden en waarderen het aandeel ook navenant. Wij zien weinig argumenten om 70 keer de winst te betalen voor Netflix.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 424,99 dollarTicker: NFLX USISIN-code: US64110L1061Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 190,8 miljard dollarK/w 2019: 102Verwachte k/w 2020: 70Koersverschil 12 maanden: +15%Koersverschil sinds jaarbegin: +34%Dividendrendement: -