Met een dalende abonneegroei moet Netflix zijn omzetgroei op peil houden met prijsverhogingen. Het management bevestigde de geruchten over een diversificatie naar gaming.

Netflix was een van de weinige bedrijven voor wie de coronapandemie een zegen was. Het aantal abonnees van de streamingdienst schoot vorig jaar de hoogte in, maar kannibaliseerde een deel van de toekomstige groei. Volgens marktonderzoeker Nielsen bedraagt het marktaandeel van streaming in de Verenigde Staten 27 procent, tegenover 63 procent voor klassieke lineaire televisie en 10 procent voor videowebsites als YouTube en TikTok. De groepsomzet van 7,34 miljard dollar (+19,4%) in het tweede kwartaal lag in lijn met de verwachtingen. Die groei was een combinatie van een toenemend aantal abonnees en meer omzet per gebruiker door prijsverhogingen. De operationele marge, die op kwartaalbasis erg volatiel is, bedroeg 25,2 procent. Netflix rekent voor het volledige boekjaar op 20 procent, tegenover 18 procent vorig jaar. De streaminggroep kreeg er in het tweede kwartaal 1,54 miljoen betalende klanten bij. Daardoor staat de teller nu op 209,2 miljoen, of 8,4 procent meer dan een jaar eerder. In de Verenigde Staten en Canada verloor Netflix 430.000 abonnees en ook in Europa bleef de groei onder de verwachtingen. Enkel Azië presteerde goed. De prognose om 3,5 miljoen nieuwe abonnees te werven in het lopende kwartaal lag ver onder de consensusverwachting van 5,8 miljoen. Het bedrijfsmodel van streaming is erg kapitaalintensief en daarom is het van belang positieve vrije kasstromen te genereren. Tot 2019 was dat nog niet het geval, maar vorig jaar lukte het wel met een vrije kasstroom van 1,92 miljard dollar. Die was vooral te danken aan een daling van de kapitaaluitgaven, doordat producties noodgedwongen werden stilgelegd. Samen met een herneming van de investeringen zien we de kasstromen dit jaar weer afnemen. In het tweede kwartaal was de vrije kasstroom 175 miljoen dollar negatief, tegenover nog +693 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Netflix verwacht over het hele boekjaar met zijn kasstroom break-even te draaien. In de eerste jaarhelft spendeerde Netflix 8 miljard dollar aan nieuwe content, of 41 procent meer dan een jaar eerder. Andere productiehuizen doen hetzelfde, wat de kosten de hoogte injaagt. Netflix zet anders dan de concurrentie, die groeit door overnames, vooral in op organische groei. Zo bevestigde het management de geruchten over een diversificatie naar gaming. Dat de groep bij Facebook een gamingspecialist heeft weggehaald die vroeger ook voor Electronic Arts werkte, bewijst dat het haar menens is. Netflix zal in eerste instantie games voor mobiele toestellen ontwikkelen. De toegang tot de games zou inbegrepen zijn bij het streamingabonnement. Als onderdeel van het lopende programma voor aandeleninkopen (5 miljard dollar) heeft Netflix in het tweede kwartaal 1 miljoen aandelen ingekocht tegen gemiddeld bijna 500 dollar per aandeel. Het bedrijf had eind juni 7,8 miljard dollar in kas, aangevuld met een ongebruikte kredietlijn van 1 miljard dollar. Daar stond een schuld van 18 miljard dollar tegenover. Het streamingbedrijf voelt zich comfortabel daarmee en heeft naar eigen zeggen geen behoefte aan bijkomende externe financiering.De impact van de coronapandemie zorgt dit jaar voor een lastige vergelijkingsbasis. Met een dalende abonneegroei moet Netflix zijn omzetgroei op peil houden met prijsverhogingen. Dat belooft almaar lastiger te worden, nu de concurrentie de messen slijpt. Op korte termijn zal de diversificatie naar gaming weinig bijdragen aan de groei. Tegen ruim 8 keer de verwachte omzet en bijna 50 keer de verwachte winst voor dit jaar is het aandeel pittig gewaardeerd. Het is raadzaam te wachten op een gunstiger instapmoment. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 518,91 dollarTicker: NFLX USISIN-code: US64110L1061Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 230,4 miljard dollarK/w 2020: 85Verwachte k/w 2021: 49Koersverschil 12 maanden: +4%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: -