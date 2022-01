De pandemie heeft de opmars van streaming versneld, maar door de toegenomen concurrentie zijn er ook in dat segment grenzen aan de groei.

In november kostte een aandeel Netflix nog meer dan 700 dollar. Minder dan drie maanden later is dat nog nauwelijks meer dan de helft. Na de publicatie van de kwartaalcijfers dook het aandeel ruim een vijfde lager. Daarbij ging 45 miljard dollar aan beurswaarde in rook op. In het vierde kwartaal zijn er niet echt grote missers gebeurd, maar de markt kon de vooruitzichten voor dit jaar niet smaken. In het derde kwartaal lag de groei van het aantal nieuwe abonnees nog boven de verwachtingen, maar dat werd in het vierde kwartaal niet herhaald. Netflix had een cijfer van 8,5 miljoen vooropgesteld, de consensusverwachting lag daar iets onder. Uiteindelijk waren er 8,28 miljoen nieuwe abonnees, wat het totaal op 221,8 miljoen brengt, een groei met 8,9 procent op jaarbasis. In het uitzonderlijk sterke vierde kwartaal van 2020 dikte het aantal abonnees nog met 21,9 procent aan. Dat brengt de totale abonneegroei in 2021 op 18,2 miljoen tegenover nog bijna 37 miljoen in 2020. De prognoses voor het lopende boekjaar zijn evenmin veelbelovend. Netflix mikt voor het eerste kwartaal op 2,5 miljoen nieuwe abonnees, veel minder dan verwacht. Dat impliceert een groei met 8 procent op jaarbasis. De groei vertraagt dus significant. Dat is niet onlogisch gezien de toenemende concurrentie.De meest lucratieve markt, Noord-Amerika, raakt stilaan verzadigd. In de Verenigde Staten heeft meer dan de helft van de gezinnen die over breedbandinternet beschikken een Netflix-abonnement. Toch groeide de omzet in het vierde kwartaal met 16 procent naar 7,71 miljard dollar door een combinatie van abonneegroei en prijsverhogingen. De prijs van het standaardabonnement klom van 13,99 naar 15,49 dollar per maand. Daarmee is Netflix gemiddeld bijna een derde duurder dan de concurrentie. Dat verschil kan gedeeltelijk worden verklaard door de hoge kwaliteit van de content.Door de hogere uitgaven daalde de operationele marge naar 8,4 procent, tegenover nog 14,4 procent een jaar eerder. Nieuwe groei kan van de gamingmarkt komen, maar dat zal bijkomende investeringen vergen. Netflix heeft nog wel een voetje voor op de internationale markt. Toch is het maar een kwestie van tijd vooraleer ook andere aanbieders extra inspanningen zullen doen buiten Noord-Amerika. Tijdens het boekjaar 2021 was de vrije kasstroom enkel in het eerste kwartaal positief. Over het volledige boekjaar bedroeg die -158 miljoen dollar. Netflix maakt zich sterk dat de vrije kasstroom vanaf het lopende boekjaar positief zal zijn. Dat is deels afhankelijk van de timing van de investeringen. Netflix wil dit jaar 17 miljard dollar investeren in nieuwe content. Dit is een kwart meer dan vorig jaar en 57 procent meer dan in 2020. Een voldoende hoge vrije kasstroom is cruciaal om de investeringen op eigen kracht te financieren. Het alternatief, een groeiende schuldpositie, wordt het best vermeden. Eind december had Netflix een cashpositie van 6 miljard dollar en daar stond een totale schuld van 17,9 miljard dollar tegenover.ConclusieDe pandemie heeft de opmars van streaming versneld, maar door de toegenomen concurrentie zijn er ook in dat segment grenzen aan de groei. Dat is een probleem voor Netflix, dat nu al de duurste aanbieder is. De ruimte voor prijsverhogingen is beperkt. Bij een lagere groei hoort ook een lagere waardering. Zelfs na bijna een halvering van het aandeel is Netflix tegen 30 keer de verwachte winst, gezien de lagere groei en de oplopende rente, nog altijd pittig gewaardeerd. Een technische heropleving is mogelijk, maar fundamenteel blijven we bij ons negatief advies. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3B Koers: 387,15 dollarTicker: NFLX USISIN-code: US64110L1061Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 176,1 miljard dollarK/w 2021: 34Verwachte k/w 2021: 30Koersverschil 12 maanden: -31%Koersverschil sinds jaarbegin: -36%Dividendrendement: -