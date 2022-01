Zelfs tegen de huidige goudprijs is Newmont in staat een aantrekkelijk dividend uit te keren.

De overname van Goldcorp bracht nieuwe groei voor Newmont Corp, maar door de coronapandemie en de mijnsluitingen zijn de prognoses niet gehaald. Tegelijk klommen de productiekosten door investeringen en de stijgende energieprijzen. Naar omstandigheden doet Newmont het goed, rekening houdend met de daling van de goudprijs vorig jaar.

...

De overname van Goldcorp bracht nieuwe groei voor Newmont Corp, maar door de coronapandemie en de mijnsluitingen zijn de prognoses niet gehaald. Tegelijk klommen de productiekosten door investeringen en de stijgende energieprijzen. Naar omstandigheden doet Newmont het goed, rekening houdend met de daling van de goudprijs vorig jaar. In het derde kwartaal produceerden de mijnen van de groep 1,45 miljoen troy ounce goud, een daling met 5 procent op jaarbasis. De verkoop van zilver, koper, lood en zink, die als bijproduct worden geproduceerd, compenseerde dat. Die productie steeg met 15 procent naar 315.000 troy ounce goud-equivalent. Dat leverde 2,9 miljard dollar omzet op (+9%). De totale productiekosten klommen naar 1041 dollar per troy ounce (+10%). Dankzij een gemiddelde verkoopprijs van 1778 dollar per troy ounce lag de brutomarge met 737 dollar per troy ounce toch nog comfortabel hoog.Newmont verwacht in het vierde kwartaal een groepsproductie van 6 miljoen troy ounce goud, tegenover 5,9 miljoen een jaar eerder. De productie van bijproducten zou toenemen van 1 naar 1,3 miljoen troy ounce. Dat brengt de totale output op 7,3 miljoen troy ounce, tegenover 6,9 miljoen in 2020. De productiekostprijs van 1050 dollar zal flink boven de verwachte 1015 dollar uitkomen. Nieuwe projecten moeten de winstgevendheid de komende jaren opkrikken, zelfs met de huidige hoge energieprijzen en een stabiele goudprijs. Newmont rekent onder meer op Ahafo North (Ghana), waar de productie eind volgend jaar start. De groep plant ook uitbreidingen bij Tanami (Australië) en Yanaccocha (Peru). Met Norte Abierto, Galore Creek en Nueva Union is ook de pijplijn aan nieuwe projecten goed gevuld. Dit boekjaar moet een output van 7,5 miljoen troy ounce opleveren, volgend jaar oplopend naar 7,5 tot 8,1 miljoen en zelfs 7,7 tot 8,3 miljoen in 2024. De productiekostprijs zal afnemen van 1030 dollar dit jaar naar 880 tot 980 dollar de komende jaren. Newmont verwacht ook besparingen dankzij de verregaande automatisering waarin het de voorbije jaren zwaar heeft geïnvesteerd. Na het derde kwartaal had Newmont 4,8 miljard dollar cash en een langetermijnschuld van 5,5 miljard. Dat brengt de nettoschuld op 700 miljoen dollar, of minder dan 0,2 keer de ebitda. In het derde kwartaal was er een vrije kasstroom van 735 miljoen dollar, wat het totaal over de vier voorgaande kwartalen op iets meer dan 3 miljard brengt. Dat is veel, gezien de coronapandemie en de hogere kapitaaluitgaven. De beschikbare liquiditeit bedraagt 7,6 miljard dollar. Newmont verhoogde vorig jaar het kwartaaldividend naar 55 dollarcent per aandeel (2,2 dollar op jaarbasis). Dat kost 1,76 miljard dollar per jaar, maar de kasstromen zijn hoog genoeg om de uitkering nog op te trekken. Bij hogere goudprijzen zal dat vrijwel zeker gebeuren. Newmont koopt ook eigen aandelen in. Van de beschikbare 1 miljard dollar was na het derde kwartaal al ongeveer 100 miljoen gebruikt. ConclusieNewmont biedt door zijn omvang een grote diversificatie aan activa, en combineert een relatief lage productiekostprijs met grote reserves en een goed gevulde pijplijn aan nieuwe projecten. De groep is financieel gezond. Zelfs tegen de huidige goudprijs genereert Newmont hoge kasstromen, wat een aantrekkelijk dividend uit toelaat. De waardering is historisch gezien niet te hoog en houdt geen rekening met stijgende prijzen van goud en andere metalen. Koopwaardig als basiswaarde in een gespreide goudportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeld Rating: 1BKoers: 60,35 dollarTicker: NEM USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 48,3 miljard dollarK/w 2021: 20Verwachte k/w 2022: 17Koersverschil 12 maanden: -1%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 3,6%