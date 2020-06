Newmont is al een gespreide goudmijnportefeuille op zich.

Sinds de overname van GoldCorp vorig jaar bezit Newmont twaalf operationele activa en twee joint ventures. Daardoor is de groep in output de grootste gouddelver ter wereld. Newmont beschikt over 95,7 miljoen troy ounce aan goudreserves. Toch moest ook Newmont door de impact van de coronacrisis zijn prognoses bijstellen. Het bedrijf ging uit van een output van 6,4 miljoen troy ounce tegen een totale productiekostprijs van 975 dollar per troy ounce. Maar door de pandemie moesten vijf belangrijke mijnen gemiddeld 45 dagen de productie stilleggen: Peñasquito (Mexico), Eléonore (Québec), Cerro Negro (Argentinië), Yanacocha (Peru) en Musselwhite (Ontario). De meeste intussen weer opgestart, maar het duurt enkele weken vooraleer ze opnieuw op kruissnelheid zijn. De nieuwe prognoses gaan uit van een output in de buurt van 6 miljoen troy ounce tegen 40 procent hogere productiekosten (1015 dollar). De prognoses op de langere termijn blijven wel overeind. Met de huidige pijplijn verwacht Newmont de komende jaren 6,2 tot 6,7 miljoen troy ounce goud per jaar te halen. De productiekosten zouden tegen 2023 geleidelijk dalen naar 800 tot 900 dollar. In het eerste kwartaal viel van de coronacrisis nog niet veel te merken. Door de bijdrage van de overgenomen mijnen van Goldcorp klom de productie van 1,23 naar 1,5 miljoen troy ounce. Tegelijk steeg de gemiddelde verkoopprijs van 1300 naar 1591 dollar per troy ounce. Dat leverde een aangepaste bedrijfswinst (ebitda) van 1,12 miljard dollar op, 63 procent meer dan een jaar eerder. De productiekosten stegen wel met 14 procent op jaarbasis, naar 1030 dollar, door de kosten die aan het einde van het kwartaal werden gemaakt om de mijnen in onderhoudsmodus te brengen, die door de coronamaatregelen verplicht moesten sluiten. De nettowinst maakte een sprong van 87 miljoen, naar 822 miljoen dollar, dankzij de verkoop van Red Lake, Continental Gold en het belang van 50 procent in de Australische Kalgoorlie-mijn. Maar Newmont presteerde ook zonder eenmalige elementen goed. De kasstroom uit de mijnactiviteiten steeg met 64 procent op jaarbasis, naar 939 miljoen dollar. De vrije kasstroom kwam uit op 611 miljoen dollar, of 75 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Elke stijging van de goudprijs met 100 dollar per troy ounce levert 400 miljoen dollar bijkomende vrije kasstromen op. In het vorige boekjaar bedroeg de vrije kasstroom nog 1,4 miljard dollar. Newmont verlaagde het budget voor kapitaaluitgaven van 1,6 naar 1,3 miljard dollar. De geplande uitbreidingen in Australië (Tanami en Boddington) en Ghana (Ahafo) komen niet in gevaar. Newmont beschikte aan het einde van het eerste kwartaal over 3,71 miljard dollar cash, 5 procent meer dan een jaar eerder. De beschikbare liquiditeit bedraagt 6,6 miljard dollar, en de verhouding tussen schuld en ebitda 0,7. Het budget van 1 miljard dollar voor de inkoop van eigen aandelen is voor 80 procent opgebruikt. Newmont kocht in het eerste kwartaal voor 300 miljoen dollar aandelen in, tegen gemiddeld 45 dollar, en deed daarmee in het licht van de recente koersevolutie een goede zaak. Gemiddeld zijn sinds de start van het programma 18,9 miljoen aandelen gekocht tegen gemiddeld 42 dollar. Het kwartaaldividend steeg naar 25 dollarcent, tegenover 14 dollarcent een jaar eerder.ConclusieHet tweede kwartaal brengt wellicht een dieptepunt in de productie en een hoogtepunt in de kosten. Het goede nieuws is dat de langetermijndoelstellingen overeind blijven. Newmont is, gezien zijn omvang, al een gespreide goudmijnportefeuille op zich, en mag daarom als een basiswaarde in die sector worden beschouwd. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeld Rating: 1BKoers: 55,87 dollarTicker: NEM USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 45,6 miljard dollarK/w 2019: 41Verwachte k/w 2020: 27Koersverschil 12 maanden: +58%Koersverschil sinds jaarbegin: +29%Dividendrendement: 1,8%