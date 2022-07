De algemene uitverkoop op de financiële markten is een uitstekende kans om een kwaliteitsaandeel als Newmont binnen te halen. Newmont biedt een aardig dividendrendement en operationeel oogt de toekomst gunstig.

Newmont Mining, de grootste goudproducent, noteert een derde onder zijn top van april. Het haalde in het eerste kwartaal een gemiddelde verkoopprijs van 1.892 dollar per troy ounce goud, of 8,2 procent meer dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal zal dat cijfer iets lager liggen. Goud zette ook het derde kwartaal slecht in, wat het sentiment verder drukte. De mijnen van de groep produceerden in het eerste kwartaal 1,34 miljoen troy ounce goud, ruim 8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Newmont kampte in bepaalde landen nog met de impact van de coronapandemie. Daarnaast was er een vertraagde aanvoer van reserveonderdelen, grondstoffen en materialen voor de productie. De groep heeft geen directe blootstelling aan Rusland en Oekraïne, maar heeft indirect wel af te rekenen met hogere kosten voor arbeid en energie. Toch steeg de omzet met 5 procent op jaarbasis naar 3 miljard dollar. De bedrijfswinst of ebitda bleef nagenoeg ongewijzigd op 1,4 miljard dollar. De jaarprognose blijft overeind: Newmont mikt op 6,2 miljoen troy ounce goud en 1,3 miljoen troy once goud-equivalent. Bij die categorie gaat het om zilver en koper, en in mindere mate om lood en zink, die als bijproduct worden gemijnd. Die cijfers zullen tegen 2026 geleidelijk oplopen naar 6,8 miljoen troy once goud en 1,6 miljoen troy ounce goudequivalent. Newmont maakt zich sterk dat het over genoeg projecten en uitbreidingsmogelijkheden beschikt om de output de komende twee decennia minstens op peil te houden. Newmont beschikt over 96 miljoen troy ounce aan mijnbare goudreserves en 68 miljoen aan goudequivalente ounces. Newmont heeft de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de automatisering van zijn mijnsites om de productiekosten terug te dringen. Dit jaar worden de totale productiekosten voor goud op 1.050 dollar per troy ounce geschat. Newmont maakt zich sterk dat het die binnen de vijf jaar kan terugbrengen tot 880 à 980 dollar. Een ruime marge, maar het middelpunt is 100 dollar lager dan dit jaar, wat in een inflatoire omgeving een sterke prestatie zou zijn. Na het eerste kwartaal beschikte Newmont over een cashpositie van 4,3 miljard dollar. De totale liquiditeit inclusief kredietlijnen bedraagt 7,3 miljard dollar. De nettoschuld van 1,9 miljard dollar komt overeen met ongeveer 0,3 keer de verwachte ebitda van het lopende boekjaar (5,9 miljard dollar). De goud- en zilverdelver draaide in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van 252 miljoen dollar. Tot 2029 moeten geen schulden worden terugbetaald. Het dividend van Newmont is gekoppeld aan de goudprijs en de vrije kasstroom. De uitkering bedraagt 2,2 dollar op jaarbasis. Elke wijziging van 100 dollar in de goudprijs heeft een impact van 400 miljoen dollar op de vrije kasstroom. Afhankelijk van de spreiding van de investeringen, zou het dus kunnen dat de vrije kasstroom in het tweede kwartaal negatief was. Newmont heeft naast zijn dividend nog een programma van aandeleninkopen ter waarde van 1 miljard dollar lopen.De algemene uitverkoop op de financiële markten is een uitstekende kans om een kwaliteitsaandeel als Newmont binnen te halen. Newmont biedt een aardig dividendrendement en heeft een traditie van hoger dan gemiddelde aandeelhoudersvergoedingen. Die zijn niet in gevaar. Operationeel oogt de toekomst gunstig met de komende twee decennia een stabiele tot groeiende productie, een pijplijn aan nieuwe projecten en een trend naar lagere productiekosten. Tegen minder dan twee keer de boekwaarde is Newmont koopwaardig. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeld Rating: 1BKoers: 59,45 dollarTicker: NEM USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 48,6 miljard dollarK/w 2021: 41Verwachte k/w 2022: 18.9Koersverschil 12 maanden: -9%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 3,7%