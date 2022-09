De verkoop van de drukplatendivisie is een mijlpaal in het transformatieproces van Agfa.

Voor Agfa-Gevaert is de aangekondigde verkoop van de drukplatendivisie een belangrijke mijlpaal in het transformatieproces. Het bedrijf had de divisie, goed voor 43 procent van de omzet en 1.700 werknemers, juridisch al afgesplitst met het oog op een verkoop. De Duitse investeringsmaatschappij Aurelius hapt toe en taxeert de divisie op een ondernemingswaarde van 92 miljoen euro. In die prijs zit ook de overname van pensioenschulden ter waarde van 50 à 60 miljoen euro. De prijs lijkt laag, maar gezien de moeilijke vooruitzichten, de herstructureringskosten en de hoge pensioenschulden hoorde een negatieve ondernemingswaarde ook tot de mogelijkheden.De verkoop legt de fundamenten van het nieuwe Agfa. De deal vereenvoudigt de structuur, wat het bedrijf wendbaarder en kostenefficiënter moet maken. Het management kan de beschikbare investeringsmiddelen ook geconcentreerder inzetten op de groeimotoren van de digitale printactiviteiten, de healtcare-IT-afdeling en enkele producten die surfen op een stijgende vraag dankzij de klimaattransitie. Agfa heeft meer dan vijftig industriële klanten en denkt aan uitbreidingsinvesteringen in Mortsel om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De radiologieactiviteiten worden gezien als een rijpere business die cash moet genereren.De ironie wil dat de resultaten van het tweede kwartaal nog enigszins overeind werden gehouden door een relatief goede prestatie van de drukplatendivisie. De groepsomzet steeg met 6 procent, maar de bedrijfscashflow en de bedrijfswinst daalden met respectievelijk 21 en 34 procent. Agfa slaagde er onvoldoende in de hogere inputkosten en toeleveringsproblemen door te rekenen aan de klanten, waardoor de winstmarges onder druk stonden. Het management belooft extra prijsverhogingen, waardoor de tweede helft van het jaar beter moet worden, maar de kosteninflatie, de toeleveringsproblemen en de onzekere economische situatie blijven ook Agfa achtervolgen.De enige divisie die tegen de stroom kon inroeien, was dus de drukplatendivisie, met een omzetstijging van 10 procent bij een stabiele bedrijfswinst. De klus werd geklaard door succesvolle prijsverhogingen en een focus op producten en regio's met een hoge toegevoegde waarde. In de andere divisies lukte het moeilijker om de hogere kosten door te rekenen, maar zowel in de healthcare-divisie als in de digitale printactiviteiten dikten de orderboeken stevig aan, wat een opstap is naar omzet- en winstgroei de volgende jaren. Zo acht het management het mogelijk dat de bedrijfscashflow in de healthcare-divisie over enkele jaren met 20 procent per jaar groeit.Een andere opsteker is dat de pensioenschulden in het tweede kwartaal verder daalden dankzij de stijging van de rentevoeten. De nettopensioenschuld is gedaald van ruim 1 miljard euro in 2019 naar 528 miljoen eind juni. De kasuitgaven die gepaard gaan met die schulden zijn gedaald tot 55 miljoen euro per jaar. De verkoop van de drukplatendivisie zal de pensioenlasten verder verminderen.ConclusieDe verkoop van de drukplatendivisie is een mijlpaal in het transformatieproces van Agfa. Ruim 40 procent van de omzet wordt verkocht tegen een lage, maar faire prijs. Het zwaartepunt van het bedrijf kan verder verschuiven richting het groeipotentieel van de digitale printactiviteiten, de healthcare-business en de energietoepassingen. Het is knokken om de winstgevendheid te verdedigen tegen de snel stijgende inputkosten. De waardering is met een ondernemingswaarde van 8 keer de bedrijfscashflow fair. Het is nog te vroeg om enthousiast te worden. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 3,56 euroTicker: AGE:BBISIN-code: BE0003755692Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 610 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: -