CEO Marc Zuckerberg hoopt dat de aandacht zal verschuiven naar de technologische mogelijkheden van het metaverse en hoopt op die manier een opsplitsing van het bedrijf te voorkomen.

Facebook heeft zich herdoopt in Meta Platforms om zich klaar te stomen voor een toekomst waarin het zogenaamde metaverse een belangrijke rol zal spelen. Met de naamsverandering wil Facebook zich loskoppelen van het gelijknamige sociale netwerk en benadrukken dat het meer is dan de som van een verzameling socialemediaplatformen. De naam Facebook raakte de afgelopen tijd steeds meer beladen. Facebook kwam onder vuur na gelekte documenten van een ex-werknemer en klokkenluider die wijzen op grootschalige schendingen van de privacy, machtsmisbruik en de verspreiding van nepnieuws en complottheorieën.

...

Facebook heeft zich herdoopt in Meta Platforms om zich klaar te stomen voor een toekomst waarin het zogenaamde metaverse een belangrijke rol zal spelen. Met de naamsverandering wil Facebook zich loskoppelen van het gelijknamige sociale netwerk en benadrukken dat het meer is dan de som van een verzameling socialemediaplatformen. De naam Facebook raakte de afgelopen tijd steeds meer beladen. Facebook kwam onder vuur na gelekte documenten van een ex-werknemer en klokkenluider die wijzen op grootschalige schendingen van de privacy, machtsmisbruik en de verspreiding van nepnieuws en complottheorieën. Met de naamswijziging neemt CEO Marc Zuckerberg de vlucht vooruit. Hij hoopt dat de aandacht zal verschuiven naar de technologische mogelijkheden van het metaverse en hoopt op die manier een opsplitsing van het bedrijf te voorkomen. Facebook spiegelt zich aan Google, dat er in 2015 in slaagde de mededingingsautoriteiten af te houden door een holding boven het bedrijf te plaatsen, Alphabet, en de twee oprichters een rol in de schaduw te geven. Met meer dan 58 procent van de stemgerechtigde aandelen is Zuckerberg niet van plan een stap opzij te zetten. Onder de holding Meta Platforms vallen alle bedrijfsonderdelen zoals Instagram, Messenger, WhatsApp, Facebook en de virtualreality-brillen van Oculus. Vanaf 1 december krijgt het aandeel op Nasdaq een nieuw tickersymbool: FB wordt MVRS. Het metaverse gaat een stap verder dan internet via een desktop, laptop, tablet of smartphone. Met brillen voor virtual en augmented reality moeten gebruikers in digitale omgevingen kunnen samenkomen, werken, zich ontspannen en gamen. Meta Platforms wil vooral de jongeren weer voor zich winnen. Die haken stilaan af, niet alleen bij Facebook, maar ook bij Instagram. Het huidige bedrijfsmodel bestaat erin dat Facebook met data van gebruikers gepersonaliseerde advertenties toont waar adverteerders flink voor betalen. Maar het gebruik van die data ligt steeds meer onder vuur. Onder meer de besturingssystemen van Apple en Google snijden de toegang tot die data af. Het metaverse zou toelaten in een eigen omgeving persoonlijke data te verzamelen. Meta Platforms wil nieuwe inkomstenbronnen aanboren, zoals de verkoop van goederen via een e-commerceplatform, tickets voor virtuele concerten, enzovoort. Meta is al gestart met de ontwikkeling van een gameplatform in virtual reality. Op dit moment schiet de hardware nog tekort en is het metaverse nog te duur voor het grote publiek. Volgens Zuckerberg kan het nog vijf tot tien jaar duren vooraleer het metaverse commercieel rijp is. Dat bedrijfsmodel wordt gezien de hoge investeringen van minstens 50 miljard dollar pas levensvatbaar met honderden miljoenen gebruikers. Zuckerberg mikt op 1 miljard. In het derde kwartaal bleef de omzet met 29 miljard dollar (+35%) onder de verwachting van 29,5 miljard dollar. De prognose voor het lopende vierde kwartaal (31,5 tot 34,5 miljard dollar) kwam beduidend onder de consensus van 34,8 miljard uit. De winst per aandeel lag met 3,22 dollar iets boven de vooropgestelde 3,17 dollar. Facebook verhoogt het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen tot 50 miljard dollar.ConclusieZuckerberg en zijn team gaan een stap verder met het metaverse. Het opzetten van een nieuwe generatie digitale netwerken is heel kapitaalintensief en commercieel succes is nog onzeker. De hoge investeringen zullen de komende jaren op de winst wegen. Maar het is nog te vroeg om het metaverse af te schieten. Op korte termijn schrikt vooral de hoge waardering ons af. Afwachten.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 340,77Markt: NasdaqISIN-code: US30303M1027Ticker: FB USBeurskapitalisatie: 951 miljardK/w 2020: 33.8Verwachte k/w 2021: 24.5Koersverschil 12 maanden: +26.1%Koersverschil sinds jaarbegin: +25.2%Dividendrendement: /