Facebook is een stuk goedkoper gewaardeerd dan andere techgiganten.

In het eerste kwartaal ontgoochelde de beursprestatie van meeste grote technologiebedrijven, maar Facebook deed het erg goed. De koers staat ruim een vijfde hoger dan begin 2021. Facebook heeft al verschillende stormen overleefd: de opkomst van andere sociale media, het privacyschandaal rond Cambridge Analytica en de banbliksems van mededingingsbeschermers. Facebook bleef varen op een recordkoers. De sleutel van het succes is de explosieve groei van digitale en gepersonaliseerde advertenties. De mediaplatformen van Facebook zijn daarvoor zeer geschikt. In het eerste kwartaal steeg de omzet met bijna de helft op jaarbasis naar 26,17 miljard dollar, bijna 2,5 miljard boven de consensusprognose. Van die omzet kwam 25,44 miljard dollar van advertenties, een groei met 42 procent (46% inclusief valuta-effecten). Facebook verkocht 12 procent meer advertenties tegen een gemiddelde prijs per advertentie die met 30 procent steeg. Het aantal dagelijks actieve gebruikers groeide aan met 8 procent op jaarbasis naar bijna 1,88 miljard, 11 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2020 en net onder de consensusprognose van 1,89 miljard. Bij het aantal maandelijks actieve gebruikers was er eenzelfde trend (+10% naar 2,85 miljard). In het eerste kwartaal gebruikten 3,45 miljard bezoekers in een maand minstens een van de platformen van de groep (Facebook, Messenger, Instagram en WhatsApp), tegenover 3,3 miljard een kwartaal eerder.Het aantal gebruikers in Noord-Amerika (Verenigde Staten en Canada) blijft al enkele kwartalen stabiel. Met 195 miljoen dagelijkse gebruikers is er zelfs een achteruitgang tegenover de piek van het tweede kwartaal van 2020 (198 miljoen). Een Noord-Amerikaanse gebruiker brengt gemiddeld 48,03 dollar omzet op, 32 procent meer dan een jaar eerder. Dat is ruim drie keer zoveel als wat een Europeaan oplevert (15,49 dollar) en zelfs twaalf keer zoveel als een Aziatische gebruiker (3,94 dollar). Met ongeveer 10 procent van het aantal gebruikers levert Noord-Amerika 47 procent van de advertentie-inkomsten. Voor Europa en Azië is dat respectievelijk 25 en 19 procent. Die concentratie kan een probleem vormen, wanneer de prijs per advertentie minder snel toeneemt. Facebook voorspelt voor het lopende kwartaal een lichte groei tegenover het eerste kwartaal. Vanaf de tweede jaarhelft wordt de vergelijkingsbasis lastiger: door de sterke tweede helft vn 2020 zal het groeipercentage afnemen. Er is nog geen indicatie dat de toegenomen focus op privacy de advertentietarieven drukt. De rechtszaak van de Federal Trade Commission tegen Facebook rond het oneigenlijke gebruik van data van WhatsApp en Instagram heeft nog geen gevolgen. Een opsplitsing van het bedrijf is weinig meer dan een theoretisch risico. De operationele kosten groeiden trager dan de omzet, waardoor de operationele winst met 93 procent op jaarbasis steeg naar 11,4 miljard dollar. Netto leverde dat 9,5 miljard op (+94%), of 3,3 dollar per aandeel, flink boven de verwachte 2,35 dollar. Facebook realiseerde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van 7,8 miljard dollar en heeft nu netto meer dan 52 miljard dollar in kas.ConclusieFacebook zette weer recordcijfers neer, waardoor het aandeel naar een nieuw historisch hoogtepunt koerste. De groei zal in de tweede jaarhelft afzwakken, maar hogere advertentietarieven compenseren dat. Bovendien zijn er nog groeimogelijkheden in fintech (betaaldiensten) en virtuele realiteit. Facebook is niet goedkoop maar noteert wel in lijn met het zijn historische gemiddelde en is bovendien een stuk goedkoper dan andere techgiganten. Facebook mag in portefeuille blijven.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 329,13 dollarMarkt: NasdaqISIN-code: US30303M1027Ticker: FB USBeurskapitalisatie: 933 miljard dollarK/w 2020: 28Verwachte k/w 2021: 22Koersverschil 12 maanden: +43%Koersverschil sinds jaarbegin: +20%Dividendrendement: -