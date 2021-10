De groep beschikt over een unieke marktpositie en is ook na een halvering van de ijzerertsprijs nog comfortabel winstgevend.

Het aandeel Rio Tinto is sinds de top in mei met ongeveer 30 procent gecorrigeerd. De aanleiding was de daling van de ijzerertsprijs. Rio Tinto heeft een heel goede eerste jaarhelft achter de rug. De ijzerertsprijs piekte in mei op 233 dollar per ton. Rio Tinto ontving tussen januari en juni gemiddeld 168,4 dollar per ton verkocht ijzererts. Daardoor klom de omzet met 71 procent op jaarbasis naar 33,1 miljard dollar. De onderliggende winst kwam uit op 12,17 miljard dollar, iets boven de consensusverwachting van 12,01 miljard en 156 procent hoger dan een jaar eerder. Van de onderliggende winst was 85 procent afkomstig van ijzererts. Topman Jakob Stausholm gaf in augustus al aan dat een ijzerertsprijs boven 200 dollar per ton uitzonderlijk en niet duurzaam was. De operationele productiekosten per ton ijzererts bedragen minder dan 20 dollar per ton. Als we alle uitgaven van Rio Tinto in rekening nemen, liggen de kosten per ton op 75 dollar. Zelfs na de halvering van de ijzerertsprijs blijven de marges dus erg hoog.De hogere inkomsten uit ijzererts overschaduwden enkele operationele problemen bij Rio Tinto. De ijzerertsproductie daalde op jaarbasis met 5 procent als gevolg van ongunstige weersomstandigheden en een tekort aan arbeidskrachten. Ook Oyu Tolgoi in Mongolië (koper en goud) blijft een zorgenkind met vertragingen en budgetoverschrijdingen. De activa van Rio Tinto leverden samen een kasstroom van 12,2 miljard dollar op. Het grootste deel komt van de ijzerertsafdeling (9,1 miljard). Aluminium en bauxiet (0,9 miljard) en koper (0,6 miljard) volgen op een ruime achterstand. Rio Tinto heeft de voorbije jaren de schulden flink afgebouwd, tot 664 miljoen dollar eind vorig jaar. Dankzij de hoge kasstromen in de eerste jaarhelft maakte de schuld plaats voor een nettokaspositie van 3,1 miljard dollar. De kapitaaluitgaven liggen vrij laag en de mijnbouwer koestert geen grote overnameambities. Rio Tinto koos er daarom voor de aandeelhouders met een forse dividendstijging te laten meegenieten van de prijshausse. De groep keert een tussentijds dividend van 9,1 miljard dollar of 5,61 dollar per aandeel uit. Dat bestaat uit een gewoon dividend van 3,76 dollar en een bijzonder dividend van 1,85 dollar. Na de uitkering (23 september) zou de schuld weer oplopen naar 6 miljard dollar, maar dat is zonder rekening te houden met de kasstromen die in het derde kwartaal werden gerealiseerd. Ondanks de correctie is Rio Tinto op basis van de verwachte koers-winstverhoudingen de voorbije weken niet goedkoper geworden. Dat komt omdat analisten in het zog van de dalende ijzerertsprijs hun winstschattingen significant hebben verlaagd. Mijnbouwers noteren bij een cyclische top, die gekenmerkt wordt door piekwinsten, altijd met erg lage k/w's. Waarderingen op basis van cyclische piekwinsten geven een vertekend beeld. De verhouding tussen de ondernemingswaarde en de verwachte omzet blijkt een betere voorspellende waarde te hebben. Een cijfer lager dan 2 betekent een gunstige koopkans voor de lange termijn. Met 1,7 voldoet Rio Tinto aan die voorwaarde. ConclusieDe prijscorrectie bij ijzererts biedt beleggers een instapmoment voor Rio Tinto. De groep beschikt over een unieke marktpositie en is ook na een halvering van de ijzerertsprijs nog comfortabel winstgevend. Bovendien is er groeipotentieel in andere grondstoffen als koper en lithium. Na het uitzonderlijke dividend van het vorige boekjaar zal de uitkering dit jaar wellicht lager uitkomen, maar niettemin zal het dividendrendement hoog blijven. We nemen het aandeel op in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 47,845 pondTicker: RIO LNISIN-code: GB0007188757Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 107,5 miljard pondK/w 2020: 8Verwachte k/w 2021: 6Koersverschil 12 maanden: +9%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: 10,3%