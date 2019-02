Nieuw logo voor Fagron, zelfde groeistrategie

Fagron trekt met de lancering van een nieuw logo en een nieuwe merkidentiteit definitief een streep onder zijn moeilijke recente geschiedenis. Het bedrijf wil via gerichte overnames een marktleider blijven in oplossingen voor gepersonaliseerde medicatie. Dat die hoopvolle boodschap gewettigd is, bleek uit de jaarcijfers, die in lijn lagen met de positieve verwachtingen. De jaaromzet klom met 8,8 procent tot 471,7 miljoen euro. De groeiversnelling van het derde kwartaal (+11,8%) trok door in het vierde kwartaal, want na zes maanden bedroeg de groei nog 5 procent en na negen maanden 7,1 procent. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet met 14,5 procent (+12,1% na zes maanden en +13,9% na negen maanden).

