De beursgang op NYSE volgt wellicht nog deze zomer.

Uranium Participation Corp kondigde op 28 april aan dat het het beheer van de investeerder in fysiek uranium doorschuift van het Canadese uraniumbedrijf Denison Mines (DNN) naar Sprott Asset Management. Sprott is een fondsenbeheerder gespecialiseerd in de grondstoffensector, met een uitstekende reputatie en een klantenbasis van ruim 200.000 investeerders. Alleen al zijn vier fondsen die in fysieke edelmetalen investeren, hebben een beheerd vermogen van 12 miljard dollar. Een van zijn handelsmerken is de garantie dat elke uitgegeven eenheid van het fonds 100 procent gedekt is door het onderliggende fysieke metaal. Dat heeft de jongste maanden heel wat investeerders in fysiek zilver naar het fonds van Sprott geleid (ticker PSLV).

...

Uranium Participation Corp kondigde op 28 april aan dat het het beheer van de investeerder in fysiek uranium doorschuift van het Canadese uraniumbedrijf Denison Mines (DNN) naar Sprott Asset Management. Sprott is een fondsenbeheerder gespecialiseerd in de grondstoffensector, met een uitstekende reputatie en een klantenbasis van ruim 200.000 investeerders. Alleen al zijn vier fondsen die in fysieke edelmetalen investeren, hebben een beheerd vermogen van 12 miljard dollar. Een van zijn handelsmerken is de garantie dat elke uitgegeven eenheid van het fonds 100 procent gedekt is door het onderliggende fysieke metaal. Dat heeft de jongste maanden heel wat investeerders in fysiek zilver naar het fonds van Sprott geleid (ticker PSLV). Sprott zal het Sprott Physical Uranium Trust oprichten. Elk uitstaand aandeel van UPC wordt ingeruild voor een eenheid in Trust. De voordelen zijn legio. Vooreerst geniet de trust een lagere kostenstructuur. Ten tweede laat Trust, in tegenstelling tot de legale structuur van UPC, toe een beursnotering aan te vragen op de New York Stock Exchange (NYSE). Sprott reserveerde daarvoor 1,5 miljoen Canadese dollar. Ten derde is er de sterke merknaam Sprott, die in combinatie met een notering op de NYSE voor extra liquiditeit, visibiliteit en financieringsmogelijkheden zal zorgen. Opvallend en nieuw in de uraniummarkt is dat een rist bedrijven geld ophaalde om fysiek uranium te kopen. De aankondiging van 2 maart dat Yellow Cake (YCA) de jaarlijkse optie lichtte om 100 miljoen dollar te investeren voor de afname van 3,5 miljoen pond uranium van het Kazachse Kazatomprom was logisch voor de evenknie van UPC. YCA haalde 140 miljoen dollar op. Een grotere verrassing was de aankondiging op 15 maart dat DNN, de ontwikkelaar van het kansrijke Wheeler River Project in de Canadese mijnbouwprovincie Saskatchewan, 75 miljoen Amerikaanse dollar ophaalde, om 2,5 miljoen pond uranium te kopen. De uraniumvoorraad kan later als waarborg dienen voor de financiering van de bouw van Wheeler River. Andere exploratiebedrijven, zoals Uranium Energy Corp en Core Energy, volgden dat voorbeeld. Ze waren goed voor een gezamenlijke (nog grotendeels uit te voeren) aankoop van 10,7 miljoen pond uranium, ruim 8 procent van de verwachte jaarproductie voor 2021. Dat UPC ontbrak in het lijstje van kopers kwam door de onderhandelingen met Sprott. Kort na de aankondiging volgde de melding van een eerste kapitaalverhoging van 50 miljoen Canadese dollar, daags nadien opgetrokken tot 70 miljoen. De uitgifte van 13,46 miljoen aandelen tegen 5,2 Canadese dollar per aandeel gebeurt tegen een premie van 8 procent op de geschatte intrinsieke waarde van 4,8 dollar per aandeel. De transactie met Sprott zou afgerond zijn tegen eind juni of begin juli. Sprott neemt tot 1 miljoen Canadese dollar van de transactiekosten op zich, betaalt de opzegvergoeding van het beheerscontract aan Denison Mines (naar schatting 5,3 miljoen dollar) en betaalt op 31 maart 6,7 miljoen dollar of 1 procent van de netto-actiefwaarde aan UPC. De beursgang volgt wellicht nog deze zomer. ConclusieDe oprichting van het Sprott Physical Uranium Trust is voor Uranium Participation Corp een gamechanger. Sprott was succesvol tijdens de vorige uraniumstierenmarkt (2003-2007), en geeft aan dat het moment gekomen is om vol in te zetten op de nieuwe stierenmarkt. We zien in de transactie een zoveelste bevestiging dat de uraniumprijs de komende jaren fors zal stijgen. Het primaire aanbodtekort is te structureel geworden. UPC blijft een defensieve basiswaarde in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 5,37 Canadese dollarTicker: U CNISIN-code: CA9170171057 Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 724,6 miljoen CADK/w 2020: 18Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: -