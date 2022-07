Het vertrouwen herstellen zal tijd vergen, maar met Paul Stoffels beschikt Galapagos over een extra troef, naast de ruime kaspositie.

Op 1 april verving Paul Stoffels Onno van de Stolpe na 23 jaar als CEO van het Mechelse biotechbedrijf. Stoffels is een farmaveteraan met een enorm trackrecord en netwerk als voormalig wetenschappelijk directeur van het Amerikaanse Johnson & Johnson. Met hem kan Galapagos vol aan de slag om de neerwaartse spiraal om te keren die ontstaan is na de weigering van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA in 2020 om het reumamiddel filgotinib goed te keuren. Door de samenwerking met het Amerikaanse Gilead bedroeg de nettokaspositie op 31 maart nog steeds 4,64 miljard euro, omgerekend 70,5 euro per aandeel. Dat is in lastige biotechtijden een enorme troef om de aangetaste klinische pijplijn te versterken. Galapagos plant in het najaar een kapitaalmarktdag voor een strategische update. Vorige week kondigde het al de overname van het Nederlandse Cellpoint en het Amerikaanse AboundBio aan. Beide bedrijven zijn actief in CAR-T-kankertherapieën, een behandeling die door het toedienen van CAR-T-cellen het immuunsysteem van de patiënt activeert om kankercellen op te sporen en te vernietigen. Het productieproces van die cellen is echter enorm complex, duur en tijdrovend, en limiteert het commerciële potentieel. Cellpoint probeert daaraan tegemoet te komen door in samenwerking met Lonza een gedecentraliseerd point-of-care-productieproces te ontwikkelen. Dat duurt 7 dagen tegenover 20 tot 50 dagen momenteel. Het productieproces wordt met een eigen CD19 CAR-T-kandidaatmedicijn getest in twee fase I/IIa-studies in bloedkankers. De eerste resultaten volgen in de eerste helft van 2023.AboundBio ontwikkelt nieuwe CAR-T's op basis van een uitgebreide, volledig op menselijke antilichamen gebaseerde bibliotheek. Het doel is de komende drie jaar drie nieuwe CAR-T-kandidaten met de hulp van het productieproces van Cellpoint in de klinische ontwikkelingsfase te brengen. Galapagos betaalt 125 miljoen euro in cash voor Cellpoint, met een optie tot 100 miljoen extra, en 14 miljoen dollar voor AboundBio. De overnames passen in de strategie van Stoffels om in te zetten op ziektebeelden met een hoge medische nood, met mogelijk een snel ontwikkelingstraject. Hij mikt op laat-preklinische of vroeg-klinische moleculen, de ontwikkelingsfase van waaruit het meeste waarde kan worden gecreëerd. Intussen loopt de commercialisatie van Jyseleca - de commerciële naam voor filgotinib - volgens plan. In 2021 bedroeg de omzet 25,7 miljoen euro, waarvan 14,8 miljoen via Galapagos, dat sinds eind 2021 het gedeelte van de Europese verkoop van Gilead volledig heeft overgenomen. In het eerste kwartaal steeg de omzet naar 14,4 miljoen euro, inclusief de eerste verkopen in de tweede indicatie, de darmziekte colitis ulcerosa (UC). Daarvoor verleende het Europese geneesmiddelenagentschap in november de goedkeuring, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Japan in het eerste kwartaal. Voor 2022 mikt Galapagos op een omzet van 65 à 75 miljoen euro. In de eerste helft van 2023 volgen de resultaten van de fase III-studie met filgotinib in de darmziekte crohn. Dan krijgen we ook fase IIa-studieresultaten van GLPG2737 in de nierziekte ADPKD.ConclusieDe markt reageerde nauwelijks op de instap in het competitieve veld van CAR-T-kankertherapieën. Het vertrouwen herstellen zal tijd vergen, maar met Paul Stoffels beschikt Galapagos over een extra troef, naast de ruime kaspositie. De verkoop van Jyseleca verloopt volgens plan, al blijft het regulatoire kader rond de JAK-inhibitoren onzeker. We verhogen het advies, maar wel voor de langere termijn.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 52,50 euroTicker: GLPG ASISIN-code: BE0003818359Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 3,45 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: -