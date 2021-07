Nauwelijks zes weken na zijn promotie van financieel directeur (CFO) tot nieuwe topman (CEO) van het Leuvense biotechbedrijf Oxurion plaatst de Amerikaan Tom Graney meteen de puntjes op de i.

Hij kondigde aan dat het bedrijf vanaf nu inzet op de twee kandidaat-geneesmiddelen THR-149 en THR-687. Er gaan geen middelen meer naar het lopende pre-klinische onderzoek in droge, leeftijdsgebonden maculadegeneratie (droge AMD) of naar Oncurious, de spin-off gespecialiseerd in kankerimmunologie waarin Oxurion een belang van 85 procent heeft. Oncurious leverde in oktober 2020 een eerste preklinische proof of concept af met een anti-CCR8-molecule, en heeft nog meerdere moleculen in vroege ontwikkeling. Hoewel dat al langer de bedoeling was, geeft Graney nu heel duidelijk aan dat Oncurious zijn financiering zelfstandig zal moeten vinden. De strategische beslissing vermindert het aantal personeelsleden in Leuven, dat wel de hoofdlocatie van het bedrijf blijft. De tijdslijnen van THR-149 en THR-687 wijzigen niet. Na de volledige rekrutering van het eerste deel van de fase II-studie met de plasmakallikreïne- of Pkal-remmer THR-149, is het uitkijken naar de resultaten in de tweede jaarhelft. Het gaat om het doseringsgedeelte in achttien patiënten met diabetisch macula-oedeem (DME), die niet of niet optimaal reageerden op de standaardbehandeling met een anti-VEGF-middel (Lucentis of Eylea). Daarna start een vergelijkende studie met 104 patiënten die drie injecties van hetzij THR-149 of Elya toegediend krijgen. De resultaten daarvan zouden volgen in de eerste helft van 2023. Binnenkort start ook de fase II-studie met de pan-RGD-integrine-remmer THR-687 in DME-patiënten die nog geen anti-VEGF-middel kregen toegediend.Met THR-687 beoogt Oxurion een breder toepassingsgebied. De fase II-studie start met een doseringsgedeelte (resultaten: eerste helft 2022), gevolgd door een vergelijkende studie met Eylea (resultaten: tweede helft 2023). Oxurion ziet met THR-687 ook mogelijkheden in natte, leeftijdsgebonden maculadegeneratie (wet AMD) en retinale venenocclusie (RVO). In functie van beschikbare financiering zal bij gunstige doseringsresultaten van de fase II-studie in DME een fase II-studie in een van beide indicaties opstarten in de tweede helft van 2022. Graney zet dus de tering naar de nering, maar wil vooral met een duidelijk afgebakend strategisch plan nieuwe investeerders aantrekken, zonder mogelijke afleiding van niet-kernprojecten. De Leuvenaars kondigden begin april weliswaar flexibele nieuwe financiering aan, dankzij de deal met de Franse investeerder Negma Group. Die maakt de uitgifte van tot 30 miljoen euro verplicht in aandelen om te zetten converteerbare obligaties mogelijk, gespreid over de periode tot april 2022. Over het moment van uitgifte en het bedrag beslist Oxurion zelf. De kaspositie van 24,8 miljoen euro eind 2020 volstaat nog tot het einde van het derde kwartaal.Voor zover bekend is nog geen financiering opgehaald. Uiteraard worden de resultaten in de tweede jaarhelft met THR-149 een uitermate belangrijk moment. Gunstige resultaten moeten, gezien de heel lage waardering, mogelijkheden bieden om extra financiering aan te trekken via het netwerk van Graney, die CFO is geweest van de Amerikaanse biotechgigant Vertex Pharmaceuticals. Dit jaar stelde Oxurion ook de Amerikaanse Grace Chang aan tot Chief Medical Officer en de Ier Alan Stitt tot Chief Scientific Officer. We zijn tevreden met de duidelijke strategische keuzes en kijken uit naar de belangrijke nieuwsberichten van de komende maanden. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,51 euroTicker: THR BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 96,1 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: -