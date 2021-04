We zien als gevolg van de focus op langetermijncontracten de eerste tekenen van stabielere marges.

De groente- en fruitgigant Greenyard kondigde voor eind maart een herfinanciering aan. Die was nodig omdat de bankfinancieringen en een converteerbare obligatielening van 125 miljoen euro met een onhaalbare conversieprijs van 16,65 euro per aandeel in december 2021 vervallen. Het eerste luik van de financiering is een combinatie van leningen en kredieten met een bankenconsortium voor in totaal 467,5 miljoen euro, inclusief een kredietlijn voor de terugbetaling van de converteerbare lening. De overeenkomst is drie jaar geldig, en kan met een jaar worden verlengd. Het tweede luik is een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro, dankzij de uitgifte van 7,14 miljoen nieuwe aandelen tegen 7 euro per aandeel (6,5% korting op het moment van aankondiging), grotendeels ondertekend door Alychlo, het investeringsvehikel van Marc Coucke. De aandelenuitgifte heeft het voordeel dat de nettoschuldgraad op 31 maart, de afsluitdatum van het boekjaar 2020-2021, eensklaps daalt van de vooropgestelde 3,5 keer de gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) naar 3 keer. Door de kapitaalverhoging stijgt het aantal uitstaande aandelen met 16,1 procent, en houdt Marc Coucke 13,4 procent van de groep aan. Met de herfinanciering komt een einde aan een lastige periode in 2018 en 2019. De groep kan zich nu toespitsen op de eind februari geformuleerde doelstellingen tot en met het boekjaar 2024-2025. Het topduo Hein Deprez en Marc Zwaaneveld wil de segmenten Fresh en Long Fresh samen jaarlijks met 2,5 procent organisch doen groeien. Daarnaast wil men een groei van de rebitda tegen 2024-2025 richting 150 miljoen euro. Bij de derdekwartaalupdate eind februari gaf Greenyard aan voor het volledige boekjaar een rebitda te verwachten aan de bovenkant van de vooropgestelde vork van 106 à 110 miljoen euro. Voor het volgende boekjaar zou dat cijfer evolueren richting 120 miljoen euro. In het boekjaar 2016-2017 boekte Greenyard nog een rebitda van 145,7 miljoen euro. De ambities betekenen dat de rebitda-marge zou stijgen van een geschatte 2,6 procent in boekjaar 2020-2021 (2,4% in 2019-2020) naar 3 procent tegen 2024-2025. De bedoeling is dat de nettoschuldgraad binnen twee jaar zakt naar 2 à 2,5 keer de rebitda, nog zonder rekening te houden met de kapitaalverhoging. Belangrijk is dat de resultaten stabieler zouden moeten worden dan de vorige jaren, door het stijgende aandeel van langdurige contracten met stabiele marges tot 70 procent van de omzet uit het Fresh-segment tegen 2025. Dat is een gevolg van de succesvolle strategische verschuiving de voorbije twee jaar naar een verticaal geïntegreerd partnermodel met de grote retailers. In het derde kwartaal van het boekjaar 2020-2021 (1 oktober tot 31 december 2020) klom de omzet tegenover het derde kwartaal van het vorige boekjaar met 10,3 procent tot 1,09 miljard euro. Dat bestendigt de groei na negen maanden op 10,3 procent tot 3,26 miljard euro. Het Fresh-segment groeide in het derde kwartaal met 11,4 procent tot 859,5 miljoen euro en met 11,2 procent na negen maanden tot 2,65 miljard. Bij Long Fresh bedroeg de groei respectievelijk 6,4 procent tot 225,4 miljoen euro, en 6,6 procent tot 605,8 miljoen.ConclusieDe herfinanciering en de instap in het kapitaal door Marc Coucke werd enthousiast onthaald en stuwde het aandeel van Greenyard 20 procent hoger. We verlagen het risicoprofiel na deze cruciale stap in het herstelparcours. De komende taak wordt het verder opkrikken van de lage rebitda-marge. We zien als gevolg van de focus op langetermijncontracten de eerste tekenen van stabielere marges.Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 8,69 euroTicker: GREEN BBISIN-code: BE0003765790Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 447,7 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 45Koersverschil 12 maanden: +134%Koersverschil sinds jaarbegin: +44%Dividendrendement: -