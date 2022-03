D'Ieteren Groep kreeg een tik na de publicatie van recordresultaten, omdat beleggers vrezen dat de winstgroei bij Belron meer dan verwacht vertraagt. Toch blijft de waardering voldoende interessant.

Een bedankje kon er bij de beleggers niet af toen D'Ieteren Groep vorige week haar jaarcijfers presenteerde. Ondanks de recordresultaten en een stijging van de aangepaste winst voor belastingen met 52 procent tot 493,4 miljoen euro, verloor de koers 10 procent. Beleggers maken zich zorgen dan de winst vertraagt bij het dochterbedrijf Belron, het goudhaantje van de groep. Voor dit jaar verwacht D'Ieteren Groep een stijging van de aangepaste nettowinst van 25 procent, wat ruim onder de verwachtingen is. Toch is er geen man overboord, want het aandeel is niet overdreven duur en het businessmodel van Belron is alles behalve stuk. De verwachtingen van de beleggers waren misschien iets te hooggespannen na de recente sterke prestaties van Belron.

...

Een bedankje kon er bij de beleggers niet af toen D'Ieteren Groep vorige week haar jaarcijfers presenteerde. Ondanks de recordresultaten en een stijging van de aangepaste winst voor belastingen met 52 procent tot 493,4 miljoen euro, verloor de koers 10 procent. Beleggers maken zich zorgen dan de winst vertraagt bij het dochterbedrijf Belron, het goudhaantje van de groep. Voor dit jaar verwacht D'Ieteren Groep een stijging van de aangepaste nettowinst van 25 procent, wat ruim onder de verwachtingen is. Toch is er geen man overboord, want het aandeel is niet overdreven duur en het businessmodel van Belron is alles behalve stuk. De verwachtingen van de beleggers waren misschien iets te hooggespannen na de recente sterke prestaties van Belron.Vorig jaar steeg de aangepaste winst van Belron met 47 procent dankzij een omzetstijging van 21 procent en een stijging van de winstmarge tot 17,5 procent. In de tweede jaarhelft daalde die marge onverwachts naar 15 procent. Wellicht eisen de hogere loonkosten en de prijsstijgingen in de aanvoerketens hun tol. Voor dit jaar wordt een omzetstijging tot 10 procent verwacht, maar de winststijging zou beperkt blijven tot een goede 10 procent. De stabilisatie van de marge rond 17,5 procent is duidelijk minder dan de margestijging richting 20 procent, waar beleggers op gehoopt hadden. Het management verwacht de volgende jaren echter een gestage maar aanhoudende groei bij Belron, onder meer omdat steeds meer auto's uitgerust zijn met slimme voorruiten, waardoor een herstelling meer winst per opdracht oplevert. Het dochterbedrijf D'Ieteren Automotive leverde meer dan behoorlijke resultaten af in moeilijke omstandigheden. De aangepaste winst steeg met 11,6 procent bij een zowat stabiele omzet. De Belgische automarkt kromp vorig jaar met 11,2 procent, onder meer door het tekort aan halfgeleiders, maar D'Ieteren Automotive moet het vooral hebben van de markt van de duurdere bedrijfswagens, wat de winstmarge ondersteunt. Het marktaandeel op de Belgische markt steeg licht tot 23,7 procent. Voor dit jaar verwacht het management een stijging van de winst met 15 procent. Het orderboek is dik, maar de flessenhalzen in de aanvoerketens blijven de productie van nieuwe auto's afremmen.De nieuwe aanwinst TVH Parts droeg in het vierde kwartaal voor het eerst 17 miljoen euro bij aan het groepsresultaat. Voor dit jaar wordt bij TVH Parts een verdere omzetstijging van minstens 10 procent verwacht, wat een bedrijfsresultaat van 230 miljoen moet opleveren. D'Ieteren Group heeft een belang van 40 procent in dat resultaat. De investering in TVH Parts belooft dus vruchten af te werpen, in tegenstelling tot de mislukte investering in Moleskine, al zet zich daar voorzichtig beterschap door. Op 14 februari kondigde het management ook aan dat het exclusieve onderhandelingen is gestart voor de overname van Parts Holding Europe, dat in West-Europa onderdelen voor auto's en vrachtwagens verdeelt. Er is daarna nog voldoende cash om extra overnames te doen. Bovendien genereerden de dochterbedrijven in 2020 en 2021 ongeveer 400 miljoen euro cash voor D'Ieteren Groep. Die geldstroom kan de volgende jaren nog aandikken.Het aandeel kreeg een tik na de publicatie van recordresultaten, omdat beleggers vrezen dat de winstgroei bij Belron meer dan verwacht vertraagt. Maar ook bij iets meer realistische groeiverwachtingen blijft de waardering voldoende interessant tegen een koers-winstverhouding van 15. De groei van Belron kan nog jaren aanhouden, terwijl ook van de andere dochterbedrijven een gelijke of grotere winstbijdrage mag worden verwacht. De recente correctie zien we als een nieuwe instapkans. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 121,6 euroTicker: DIE:BBISIN-code: BE0974259880Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 6,4 miljard euroK/w 2021: 20Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: +51%Koersverschil sinds jaarbegin: -30%Dividendrendement: 1,7%