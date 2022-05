De Noorse olie- en gasproducent AkerBP rapporteerde recordcijfers over het eerste kwartaal. De gemiddelde dagproductie bleef tegenover het vorige kwartaal nagenoeg constant: 208.200 vaten olie-equivalent tegenover 207.000 vaten. In het eerste kwartaal van 2021 lag het productiecijfer wel op 222.200 vaten per dag. Het verkochte volume klom naar 216.200 vaten olie-equivalent per dag tegenover 205.100 vaten in het vierde kwartaal en 223.200 vaten in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Het beste nieuws was echter de verdere stijging van de olie- en gasprijzen. De gemiddelde gerealiseerde olieprijs steeg tegenover het vorige kwartaal van 78,8 dollar naar 100,9 dollar per vat (+28%), terwijl de gemiddelde gasprijs van een al zeer hoge 169,5 dollar per vat olie-equivalent doorsteeg naar 171 dollar. Dit alles zorgde voor een recordkwartaalomzet van 2,29 miljard dollar, een toename met 23,9 procent tegenover het vorige kwartaal en met 102 procent tegenover het eerste kwartaal van 2021. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met 28,7 procent tot 2 miljard dollar, ruimschoots een verdubbeling tegenover het eerste kwartaal van 2021 (878 miljoen). De gemiddelde productiekosten klommen tijdelijk van 10,1 dollar per vat olie-equivalent naar 11,6 dollar. De nettowinst klokt af op 537 miljoen dollar, tegenover 364 miljoen in het vorige kwartaal en 127 miljoen vorig jaar. In dat cijfer zit ook een eenmalige winst van 99 miljoen dollar op de verkoop van de aandelen die AkerBP aanhield in Cognite AS. Door de sterke resultaten daalt de nettoschuld in sneltreinvaart: van 3,28 miljard dollar op 31 maart 2021 naar 0,88 miljard (1,74 miljard eind 2021). Aker BP vordert goed met de nieuwe projecten die de komende jaren aan de productiegroei zullen bijdragen. In eerste instantie zit alles op schema voor het opstarten in het vierde kwartaal van de tweede productiefase van het Johan Sverdrup-veld. Dat zal de bijdrage voor AkerBP verhogen van circa 63.000 vaten olie-equivalent per dag naar 87.400 vaten. Daarnaast werd het ontwikkelingsplan goedgekeurd voor Kobra East & Gekko in het Alvheim-gebied. Na de verwachte productiestart in het eerste kwartaal van 2024 zal de productie in het gebied verdubbelen tot circa 70.000 vaten olie-equivalent per dag. Ook het Hanz-project in het Ivar Aasen-gebied kreeg de goedkeuring voor het ontwikkelingsplan. De productie zal er normaal in 2024 opstarten. Tot slot startte in april de productie op in Hod, het eerste nieuwe project dat genoot van de belastingvoordelen die de Noorse overheid aan het begin van de pandemie in 2020 verleende aan de Noorse olie- en gasindustrie. In het vierde kwartaal volgt de belangrijke investeringsbeslissing over het ontwikkelen van het Noaka-gebied, het grootste onontgonnen Noorse olie- en gasgebied. Op 2 mei ontving AkerBP de laatste toelatingen voor de eind december aangekondigde overname van de olie- en gasactiviteiten van het Zweeds Lundin Energy. De overname wordt tegen eind juni afgerond en zal de dagproductie van de ambitieuze Noren nagenoeg verdubbelen naar circa 400.000 vaten olie-equivalent. AkerBP betaalt de overname via de uitgifte van 271,91 miljoen nieuwe aandelen AkerBP (75,5% extra aandelen) en een betaling in cash van 2,22 miljard dollar.ConclusieHet aandeel van AkerBP blijft uitermate sterk presteren onder impuls van de stevige kasstromen door de hoge olie- en gasprijzen. Van enige verkoopdruk door de overname van de activiteiten van Lundin Energy is nog geen sprake, al kan die er nog komen na de afronding van de deal in juni. Voorlopig is het aandeel te behouden, maar na terugval sluiten we later dit jaar een heropname in de voorbeeldportefeuille niet uit.Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2B Koers: 350,20 NOKTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 126 miljard NOKK/w 2021: 16,5Verwachte k/w 2022: 13Koersverschil 12 maanden: +41%Koersverschil sinds jaarbegin: +29%Dividendrendement: 5%