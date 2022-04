We verwachten later dit jaar een aanval op de historische topkoers van begin 2011.

Zoals voorspeld, viel de palmolieproductie van de Antwerpse plantagegroep in het eerste kwartaal terug. De groep produceerde 85.226 ton palmolie, 7 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2021. De productie van eigen palmvruchten zakte met 6,2 procent tot 308.876 ton. Sipef kocht 67.752 ton palmvruchten bij derden (+1,7%). In Indonesië voelden Sipefs plantages van Tolan Tiga (-6,9% tot 62.011 ton) en UMW (-11,3% tot 47.252 ton) nog de uitgestelde gevolgen van de droogte in 2019. Agro Muko kende zelfs een terugval met 21,5 procent tot 75.100 ton, terwijl Zuid-Sumatra met 33,9 procent groeide tot 31.274 ton, onder impuls van de jonge gewassen in Musi Rawas (+41,9%). Het in 2017 overgenomen Dendymarker (+0,9%) profiteert stilaan van de herbeplantingen sinds de overname. Het extractiepercentage (de hoeveelheid olie uit 1 ton vruchten) steeg in Indonesië met 110 basispunten tot 23,7 procent, vooral dankzij de plantages in Zuid-Sumatra (+170 tot 23,1%). De plantages in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) blijven sterk presteren. De productie van palmvruchten groeide met 3,3 procent, tot 93.239 ton. De aanzienlijke inkoop bij derden daalde met 5,1 procent tot 55.239 ton. Het extractiepercentage bleef heel hoog op 25,3 procent (-10 basispunten), waardoor de palmolieproductie in PNG slechts met 0,2 procent zakte tot 37.625 ton. Het aandeel van PNG in de groepsproductie bedroeg in het eerste kwartaal 44,1 procent. Dat is belangrijk, aangezien de verkoop vanuit PNG niet onderhevig is aan de sinds 18 maart fors verhoogde Indonesische uitvoertaksen en -heffingen. De productievooruitzichten voor het tweede kwartaal zien er beter uit. Op jaarbasis mikt Sipef op een groei met minstens 4 procent tegenover 2021 (384.178 ton). Voor het eerst komt de kaap van 400.000 ton in zicht. Het beste nieuws blijft de evolutie van de palmolieprijs. De voorraad van plantaardige oliën was begin dit jaar al krap door de tegenvallende oogst van sojabonen in Latijns-Amerika. De oorlog in Oekraïne zette de situatie nog meer op scherp: de uitvoer van de Russische en Oekraïense zonnebloemolie viel stil. De gemiddelde palmolieprijs klom in het eerste kwartaal naar 1564 dollar per ton, tegenover 1081 dollar per ton in het eerste kwartaal vorig jaar en 1195 dollar per ton op jaarbasis in 2021. Sipef verkocht intussen 44 procent van de verwachte jaarproductie tegen gemiddeld 1378 dollar per ton. Op hetzelfde moment vorig jaar was 47 procent verkocht tegen gemiddeld 899 dollar per ton. Ondanks de hogere taksen in Indonesië is Sipef op weg naar een nieuw recordjaar. Sipef betaalde in maart 5,5 miljoen dollar voor het belang van 5 procent in Agro Muko dat het nog niet bezat. Een koopje, want omgerekend per beplante hectare is dat ongeveer een derde van de 14.594 dollar per hectare (144,1 miljoen dollar in totaal) die Sipef in 2017 betaalde voor een extra belang van 47,71 procent. De nettoschuld daalde in 2021 van 151,2 miljoen naar 49,2 miljoen euro. Sipef betaalt in juli een brutodividend van 2 euro per aandeel, een record. ConclusieHet aandeel van Sipef viel sinds de verhoging van de Indonesische uitvoertaksen met 10 procent terug. Desondanks stevent de groep af op een nieuw recordjaar. De volatiliteit is wel hoger dan normaal door de onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne. Palmolie vervult perfect zijn rol als belangrijkste en rendabelste plantaardige olie op de wereldmarkt. We verwachten later dit jaar een aanval op de historische topkoers (73,87 euro) van begin 2011.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 63,70 euroTicker: SIP BBISIN-code: BE0003898187 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 673,9 miljoen euroK/w 2021: 7,5Verwachte k/w 2022: 7,5Koersverschil 12 maanden: +36%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: 3,1%