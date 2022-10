Gatos Silver kreeg een knauw. Die is echter voldoende weerspiegeld in de koers.

Vorig jaar verliep voor het Amerikaanse edelmetalenbedrijf Gatos Silver heel gunstig. De Cerro Los Gatos-mijn in Mexico produceerde 7,6 miljoen troy ounce zilver (meer dan de prognose van 7,4 miljoen), 50 miljoen pond zink en 40 miljoen pond lood (beide in lijn met de prognoses). De groep greep de hausse van het aandeel aan om een onverwachte kapitaalverhoging door te voeren tegen 14 dollar per aandeel. Daarmee betaalde het de laatste uitstaande schuld van 220 miljoen dollar terug van de joint venture Cerro Los Gatos, waarin het een belang van 70 procent heeft, aan partner Dowa.Parallel startte een boorprogramma van 27.000 meter om de bestaande resources (nog niet bewezen reserves) van Cerro Los Gatos op te waarderen en nieuwe te ontdekken. Naast het bevestigen van de positieve productietrend stond 2022 vooral in het teken van de update van de reserves van Cerro Los Gatos en van de boorresultaten in andere prospectieve gebieden van het uitgebreide Los Gatos-district. Het jaar nam echter een wending toen de groep op 25 januari onverwacht aankondigde dat tijdens de update van de resourceschatting fouten waren opgedoken in het technische rapport van de vorige schatting van juli 2020. De boodschap dat de resource mogelijk met 30 tot 50 procent was overschat, werd keihard afgestraft: het aandeel zakte met 69 procent tot 3,2 dollar. De grondstoffenschatting werd de voorbije maanden herberekend, rekening houdend met de productie-ervaring sinds 2019. De onzekerheid is veel kleiner geworden. Op 3 oktober kondigde Gatos Silver aan dat de daling aan de onderkant van de vork ligt: de reserves zilver zakten met 32 procent tot 47,7 miljoen troy ounce, zink met 37 procent tot 599,1 miljoen pond, lood met 36 procent tot 286,7 miljoen pond en goud met 35 procent tot 51.800 troy ounce. Het nieuwe mijnplan voorziet in productie tot in het eerste kwartaal van 2028 tegen een lage gemiddelde totale productiekostprijs van 7,06 dollar per troy ounce zilver, inclusief de opbrengst van de verkoop van de bijproducten zink, lood en goud. De komende maanden is het uitkijken naar een inhaalbeweging in de financiële rapportering. Het is duidelijk dat er een afwaardering komt. Daarnaast kan de aandacht van het vernieuwde management verschuiven naar exploratie, om de productie te verlengen. De eerste resultaten dit jaar waren gemengd. In Cerro Los Gatos is wel een belangrijke nieuwe zone ontdekt tot 300 meter onder die van de resourceschatting. Heel positief is dat de productie gunstig evolueerde. Na een prima derde kwartaal trok het bedrijf de verwachte jaarproductie op, van 8,5 à 9 miljoen troy ounce zilver tot 9,35 à 9,65 miljoen, van 49 à 54 miljoen pond zink tot 58 à 61 miljoen pond, en van 36 à 40 miljoen pond lood tot 43 à 45 miljoen pond. De verwachte productiekostprijs daalde van 16,5 à 18,5 dollar per troy ounce zilverequivalent tot 15,5 à 16,5 dollar, en inclusief de opbrengst van de bijproducten tot 11,5 à 12,5 dollar. CLGV betaalt sinds het tweede kwartaal een kwartaaldividend aan Gatos Silver en Dowa. Eind september was er een geruststellende nettokaspositie van 37 miljoen dollar bij CLGV en 2 miljoen bij Gatos Silver.ConclusieHoewel een harde noot om kraken, ontgoochelde de resource-update van Gatos Silver niet. De markt reageerde gematigd positief, maar houdt allicht nog een slag om de arm in afwachting van de financiële rapporten. Gatos Silver kreeg een knauw. Die is echter voldoende weerspiegeld in de koers. In combinatie met het uitbreidingspotentieel en de gezonde financiële positie verhogen we het advies. Het risico is bovengemiddeld.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 2,94 dollarTicker: GATO USISIN-code: US3680361090Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 203,2 miljoen dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -75%Koersverschil sinds jaarbegin: -69%Dividendrendement: -