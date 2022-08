Meteen zijn alle zorgen over de hoge schuldenpositie van de baan.

Exmar kondigde begin deze maand een langverwachte deal over de Tango aan. Het drijvende platform, dat aardgas vloeibaar kan maken, lag werkloos in de haven en kostte het bedrijf handenvol geld. Beleggers hoopten op een nieuw huurcontract, maar de Tango werd verkocht aan het Italiaanse energiebedrijf Eni. Eni betaalt 572 tot 694 miljoen dollar, afhankelijk van de productieprestaties tijdens de eerste zes maanden op locatie. Ervan uitgaande dat de jaarlijkse huur van de Tango ongeveer 40 miljoen dollar kon opbrengen, betaalt Eni voor de Tango ongeveer 14 tot 17 keer de bedrijfscashflow.

Exmar kondigde begin deze maand een langverwachte deal over de Tango aan. Het drijvende platform, dat aardgas vloeibaar kan maken, lag werkloos in de haven en kostte het bedrijf handenvol geld. Beleggers hoopten op een nieuw huurcontract, maar de Tango werd verkocht aan het Italiaanse energiebedrijf Eni. Eni betaalt 572 tot 694 miljoen dollar, afhankelijk van de productieprestaties tijdens de eerste zes maanden op locatie. Ervan uitgaande dat de jaarlijkse huur van de Tango ongeveer 40 miljoen dollar kon opbrengen, betaalt Eni voor de Tango ongeveer 14 tot 17 keer de bedrijfscashflow.Voor Exmar is dat een zeer fraaie deal. Meteen zijn alle zorgen over de hoge schuldenpositie van de baan. De nettoschuldpositie van 460 miljoen dollar, zoals gemeten eind maart dit jaar, wordt ingeruimd voor een nettokaspositie van minstens 100 miljoen dollar. Dat geeft het bedrijf de mogelijkheid een dividend uit te keren, schulden af te lossen en/of nieuwe investeringen te doen. De gezonde balans legt ook een bodem onder het aandeel. Bij de huidige koers bedraagt de marktkapitalisatie ruim 500 miljoen dollar, terwijl de boekwaarde eind vorig jaar 536 miljoen dollar bedroeg. Tel daar een meerwaarde van 300 miljoen dollar bij op de verkoop van de Tango, en de boekwaarde stijgt tot 836 miljoen dollar, of een goede 14 euro per aandeel. Exmar noteert met een stevige, maar niet onlogische korting op de boekwaarde die grotendeels gebaseerd is op de waarde van de eigen vloot lpg-schepen.Het is nog even afwachten welke winstgevendheid het nieuwe Exmar zal hebben. Met de verkoop van de Tango is ook een stuk winstpotentieel verkocht. Exmar was vorig jaar onderliggend verlieslatend. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte het bedrijf een nettoverlies van 7,7 miljoen dollar. Maar dat resultaat laat veel ruimte voor verbetering, nu de opstalkosten voor de Tango wegvallen en de rentelasten gevoelig kunnen dalen. In de deal met Eni heeft Exmar ook een oplossing gevonden voor zijn laatste lng-tanker, die omgebouwd wordt tot een drijvende opslageenheid voor lng en voor tien jaar verhuurd wordt aan Eni. Vanaf dit derde kwartaal brengt de FSRU S188 geld in het laatje, want het gasplatform werd eerder dit jaar voor vijf jaar verhuurd aan het Nederlandse Gasunie, met een contractwaarde van 15 tot 20 miljoen dollar per jaar. Een ruwe raming kan vanaf volgend jaar een winst van 0,5 euro per aandeel opleveren, wat bij een koers van 8,5 euro een koers-winstverhouding van 17 oplevert.De winstgevendheid zal de volgende kwartalen vooral afhangen van de shippingdivisie, die bijna volledig bestaat uit lpg- en ammoniaktankers. In het eerste kwartaal boekte die divisie een bedrijfswinst van 7,6 miljoen dollar, wat een stabiel resultaat is in vergelijking met vorig jaar. De huurtarieven zijn licht gestegen en twee nieuwe gastankers, Flanders Innovation en Flanders Pioneer, dragen bij aan het resultaat, maar het aantal middelgrote tankers in gebruik is licht gedaald. Voor de rest van het jaar zijn de vooruitzichten voor de huurtarieven eerder gunstig, onder meer dankzij een hogere lpg-productie.Conclusie2022 wordt zoals verhoopt een positief kanteljaar voor Exmar. Dankzij een bijzonder lucratieve verkoop van de Tango FLNG aan Eni is de schuldpositie omgetoverd in een nettokaspositie. Ook de winstgevendheid van Exmar moet de volgende kwartalen verbeteren. Het koersherstel na de deal reflecteert op een faire manier de winstgevendheid van het nieuwe Exmar. Op basis van de boekwaarde noteert het aandeel nog met een stevige korting. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 8,5 euroTicker: EXMISIN-code: BE0003808251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 524 miljoen eurok/w 2021: 35verwachte k/w 2022: 17Koersverschil 12 maanden: +135%Koersverschil sinds jaarbegin: +97%Dividendrendement: 1%