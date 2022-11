Er is nu een duidelijk afgebakende strategie, de enorme ervaring van topman Paul Stoffels en een riante kaspositie.

Het Mechelse biotechbedrijf Galapagos presenteerde op een kapitaalmarktdag de strategische visie tot 2028. Centraal staan snellere groei en waardeontwikkeling. Topman Paul Stoffels schakelt onderzoek en ontwikkeling in om over te schakelen op onderzoek in ziektebeelden met een hoge medische nood. Daarbij wordt het risico verminderd door te werken met de meest gevalideerde werkingsmechanismen van een ziektedomein die een sneller ontwikkelingstraject toelaten. Ten derde zal men meer inzetten op overnames of licenties, in samenspraak met partner Gilead Sciences. De nieuwe aanpak zal toespitsen op de ziektedomeinen immunologie en oncologie. Alle lopend onderzoek in fibrose en nierziekten wordt stopgezet. De enige uitzondering is GLPG2737 in de nierziekte ADPKD, waarvoor bij gunstige fase IIa-studieresultaten in de eerste helft van 2023 een licentiepartner zal worden gezocht. De bedoeling is tegen 2028 vijf laatklinische kandidaat-geneesmiddelen in de pijplijn te hebben en één celltherapieproduct op de markt in meerdere oncologie-indicaties. Oncologie is een nieuwe franchise dankzij de overname van het Nederlandse Cellpoint en het Amerikaanse AboundBio, beide actief in CAR-T-kankertherapieën. Cellpoint ontwikkelde in samenwerking met Lonza een productieproces die de doorlooptijd verlaagt naar zeven dagen. In de eerste helft van 2023 krijgen we resultaten van fase I/IIa-studies met een CD19-CAR-T-kandidaat-medicijn in twee bloedkankers. AboundBio ontwikkelt nieuwe CAR-T's op basis van een op menselijke antilichamen gebaseerde bibliotheek. Het doel is de komende drie jaar drie nieuwe CAR-T-kandidaten van AboundBio met het productieproces van Cellpoint in de klinische ontwikkelingsfase te brengen. De franchise in immunologie spitst zich toe op de JAK1-remmer Jyseleca. Uit de Manta- en de Manta-Ray-studies bleek dat er geen negatieve invloed is op de mannelijke fertiliteit. Naar verwachting zal Europa binnenkort een geharmoniseerd label opleggen op het gebied van veiligheid voor alle goedgekeurde JAK-remmers. In de eerste helft van 2023 komen er de fase III-resultaten in de darmziekte van Crohn. Daarnaast hoopt Galapagos met axiale spondyloarthritis een vierde indicatie goedgekeurd te krijgen.De derdekwartaalomzet scoorde met 25,1 miljoen euro beter dan verwacht. Na negen maanden bedraagt de netto-omzet 60,5 miljoen euro. De verwachte jaaromzet werd verhoogd van 65 à 75 miljoen tot 80 à 90 miljoen euro. Jyseleca zou vanaf 2024 operationeel winstgevend moeten worden. De gezamenlijke verwachte piekomzet in reuma en de darmziekten UC en Crohn bedraagt 500 miljoen euro. Een tweede speerpunt in immunologie is de TYK2-remmer GLPG3667. Rond het jaareinde start een fase II-studie in dermatomyositis en in 2023 een fase II-studie in systemische lupus. Tot slot is er de ontwikkeling van remmers van salt-inducible kinase of SIK, een nieuw werkingsmechanisme in ontstekingsziekten. In 2023 start een klinische studie in reuma met de SIK3-remmer GLPG4399.ConclusieHet aandeel van Galapagos reageerde negatief op de kapitaalmarktdag. Het feit dat het wellicht tot in 2028 duurt vooraleer het eerste oncologieproduct in een concurrentiële markt wordt gelanceerd overwoog. Nochtans is er nu een duidelijk afgebakende strategie, de enorme ervaring van topman Stoffels en de riante kaspositie (1,6 keer de beurswaarde), die zonder nieuwe overnames tegen 2028 nog steeds omtrent 35 euro per aandeel zal bedragen. Bovendien verminderen de onzekerheden omtrent de sterk evoluerende verkoop van Jyseleca snel. Koopwaardig voor de lange termijn. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 40,03 euroTicker: GLPG ASISIN-code: BE0003818359Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 2,64 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: -15%Dividendrendement: -