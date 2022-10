De balans is niet meer van gewapend beton.

Bij Colruyt gaat het van kwaad naar erger. Bij de publicatie van de jaarresultaten in juni kwam de waarschuwing dat de winst in het nieuwe boekjaar opnieuw zou dalen. De beleggers hielden toen rekening met een winstdaling van 5 tot 10 procent. Dat was nog te optimistisch. Vorige week waarschuwde Jef Colruyt op de jaarvergadering van de aandeelhouders dat de winst in dit boekjaar "aanzienlijk" zal dalen. Ook vorig jaar gebruikte Colruyt dat adjectief tijdens de jaarvergadering, wat toen resulteerde in een winstdaling van 30 procent. De kans is groot dat de winstdaling dit jaar van dezelfde orde is. Dat impliceert dat de winst per aandeel in 2022 daalt naar ongeveer 1,7 euro. Dat is bijna een halvering in vergelijking met 2019. Tegen die achtergrond moeten we de ineenstorting van de koers zien. Door die winstdaling blijft de koers-winstverhouding hangen rond 13, ondanks de afstraffing van de koers.Voor Colruyt zit er op de korte termijn weinig anders op dan de storm uit te zitten. Het bedrijf zit gekneld tussen een forse stijging van de kosten enerzijds en de eigen strategie van laagste prijzen anderzijds. Dat keurslijf knelt harder dan ooit, getuige de dalende marge. De bedrijfswinstmarge daalde vorig boekjaar naar 3,7 procent, en kalfde dit jaar verder af naar een magere 3 procent. Aan de kostenstijging, die te wijten is aan de hoge energie- en loonkosten, kan het bedrijf weinig doen. Colruyt verwacht in het lopende boekjaar een kostenstijging van 200 miljoen euro of ruim 10 procent. Het enige wat het bedrijf kan doen, is een turbo zetten op de beheersing van de kosten en nog efficiënter werken.Het bedrijf kan en wil de kostenstijging niet volledig doorrekenen aan de klant. Zelf gevoelig de prijzen verhogen en zo een kruis maken over de strategie van laagste prijzen zou commerciële zelfmoord betekenen. Bovendien is de voedingsinflatie lager dan de algemene inflatie, zodat de prijzen in de winkelrekken minder snel stijgen dan de loonkosten, die gekoppeld zijn aan de algemene inflatie. Op de koop toe is ook de markt de voorbije jaren competitiever geworden, waardoor Colruyt vaak promoties of lagere prijzen van de concurrentie moet volgen. Veel manoeuvreerruimte is er sowieso niet, omdat de Belgische retailmarkt geplaagd wordt door dalende volumes in de voedingswinkels, stelt Colruyt vast. Tel daar een dalende koopkracht bij de consument bij, en het sombere plaatje is compleet. Toch breekt ook een zonnestraal door het wolkendek: het marktaandeel stabiliseerde vorig boekjaar.De beleggers moeten ook vaststellen dat de balans niet meer van gewapend beton is. De combinatie van een lagere winstgevendheid en een volgehouden investeringsbeleid zal leiden tot een stijging van de netto financiële schuld. Vorig boekjaar bedroeg die al 566 miljoen euro. De schuldgraad is nog beperkt, maar is een trendbreuk met het verleden. De aangekondigde gedeeltelijke verkoop van de energiebelangen van de groep, verzameld in Virya Energy, kan verborgen waarde naar boven halen en de balans opnieuw verstevigen, al vallen geen mirakels te verwachten. De waarde van die belangen wordt op ongeveer 1 miljard euro geschat.ConclusieDe daling van de koers is ongemeen brutaal voor wat te boek stond als een defensief aandeel, maar de afstraffing is logisch in het spoor van een kelderende winst. De waardering is op basis van de koers-winstverhouding van 13 nog niet goedkoop te noemen voor een bedrijf dat kampt met een dalende winst. Het bedrijf heeft ook niet meteen een oplossing, om de marges te herstellen. We behouden het 'houden'-advies.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 22,6 euroTicker: COLR.BBISIN-code: BE0974256852Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,01 miljard euroK/w 2020-2021: 14Verwachte k/w 2021-2022: 13Koersverschil 12 maanden: -46%Koersverschil sinds jaarbegin: -40%Dividendrendement: 4,8%