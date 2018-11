Nog altijd veel onzekerheden rond Qualcomm

Qualcomm is een belangrijke speler in halfgeleiders voor mobiele toestellen als smartphones, tablets en andere consumentenelektronica. Het bedrijf heeft twee afdelingen. Qualcomm Chipset Technology (QCT) ontwerpt communicatiechips en staat in voor zo'n 80 procent van de groepsomzet. In Qualcomm Technology Licensing (QTL) zijn de intellectuele eigendommen (patenten) van de groep ondergebracht.

