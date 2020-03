Voor Van de Velde wordt 2020 nog een overgangsjaar, met een omzet op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar.

"Maar we hebben in 2019 de basis gelegd om vanaf volgend jaar opnieuw omzetgroei te realiseren", zegt CEO Marleen Vaesen. De stabilisatie van de omzet zou een opsteker zijn voor het bedrijf, dat zijn verkoop al enkele jaren ziet dalen. In 2019 daalde de vergelijkbare omzet nog met 3 procent, tot 197 miljoen euro. Van de Velde worstelde met het veranderende consumptiegedrag en miste aanvankelijk de boot van e-commerce. Een snelle uitbouw van de eigen onlineverkoop zette vervolgens kwaad bloed bij de 5000 winkels die de lingerie en de badmode van Van de Velde verkopen. Slechte relaties met die winkels zijn voor Van de Velde uit den boze, want zijn groothandelsactiviteit is goed voor het leeuwendeel van de bedrijfscashflow. "Onze e-commercestrategie was te agressief. Nu hebben we een nieuw evenwicht gevonden. De verkoop via de boetieks blijft ons belangrijkste verkoopkanaal. E-commerce bieden we aan voor de klant die enkel online wil kopen. We hebben hard gewerkt om het vertrouwen van onze retailpartners terug te winnen", zegt Marleen Vaesen.Van de Velde heeft ook een beperkt netwerk van eigen winkels. Ook daar daalde de vergelijkbare verkoop vorig jaar met 4,4 procent. Van de Velde denkt eraan het Nederlandse franchisemodel ook toe te passen in de andere landen. Expansiemogelijkheden zijn er vooral in Duitsland en de Verenigde Staten, hoewel de verkoop er al jaren onder druk staat. "Er is geen haast bij, maar de VS blijven een veelbelovende markt", zegt Marleen Vaesen. Moet 2020 het kanteljaar voor de omzet worden, dan was 2019 dat al voor de winstgevendheid. De vergelijkbare bedrijfscashflow steeg met 17 procent, wat veel beter is dan verwacht. Dat herstel van de rendabiliteit is te danken aan een strikte kostencontrole, een discipline die eigen aan het huis is, maar de voorbije jaren verloren was geraakt. Het bedrijf kon ook de kosten terugschroeven die nodig waren om de e-commercestrategie uit te bouwen. "Onze kostenbasis is nu in evenwicht", zegt Vaesen. Een nieuwe daling van de kosten behoort dus niet tot de mogelijkheden, maar het herstel van de winstgevendheid is wel duurzaam te noemen. De gestegen bedrijfscashflow sijpelde vorig jaar nog moeizaam door tot de nettowinst. Het bedrijf kampt nog tot 2021 met hogere afschrijvingskosten na het hogere investeringstempo van de voorbije jaren. "Nu kunnen we verder met een investeringstempo van 6 miljoen euro per jaar", zegt Marleen Vaesen. Naast hogere afschrijvingskosten wogen ook een minder financieel resultaat en een hogere belastingdruk op het nettoresultaat, waardoor de nettowinst vorig jaar met 17 procent daalde, tot 21,2 miljoen euro of 1,6 euro per aandeel. Als de omzet vanaf 2021 opnieuw lichtjes aantrekt, kan ook de nettowinst opnieuw met een beperkte groei aanknopen. Het bedrijf onderstreept het vertrouwen in de vernieuwde strategie door het dividend onveranderd op 1,03 euro per aandeel te houden. Bovendien koopt Van de Velde voor maximaal 15 miljoen euro eigen aandelen in, goed voor ongeveer 10 procent van de vrij verhandelbare aandelen. "We hebben veel cash en de beurskoers is laag. Daarom besloot de raad van bestuur aandelen in te kopen", verklaart Marleen Vaesen.ConclusieDankzij een strikte kostenbeheersing herstelde Van de Velde vorig jaar de winstgevendheid. De volgende cruciale stap wordt de omzetdaling een halt toe te roepen. Het bedrijf maakt zich sterk dat een aantrekkende verkoop mogelijk is vanaf 2021. De waardering is met een koers-winstverhouding van 14 en ondernemingswaarde van 6 keer de bedrijfscashflow heel fair. We denken dat Van de Velde het ergste achter de rug heeft, en verhogen daarom het advies naar 'koopwaardig'.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 25,5 euroTicker: VAN:BBISIN-code: BE0003839561Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 334 miljoen euroK/w 2019: 14Verwachte k/w 2020: 14Koersverschil 12 maanden: -14%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: 4,2%