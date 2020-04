Dit jaar zou normaal een jaar van herstel moeten zijn geweest, maar covid-19 maakt dat onwaarschijnlijk.

Francis Van Eeckhout, de topman en referentieaandeelhouder van Deceuninck, zal extra teleurgesteld zijn over de wereldwijde uitbraak van covid-19. Tegen de gewoonte in en erg snel tegenover andere Belgische beursgenoteerde bedrijven publiceerde het bedrijf een tradingupdate over het eerste kwartaal. Daaruit bleek overduidelijk dat de producent van pvc-ramen en -profielen er een st...

Francis Van Eeckhout, de topman en referentieaandeelhouder van Deceuninck, zal extra teleurgesteld zijn over de wereldwijde uitbraak van covid-19. Tegen de gewoonte in en erg snel tegenover andere Belgische beursgenoteerde bedrijven publiceerde het bedrijf een tradingupdate over het eerste kwartaal. Daaruit bleek overduidelijk dat de producent van pvc-ramen en -profielen er een sterk eerste kwartaal heeft opzitten met een 5,7 procent hogere omzet tot 153 miljoen euro en een toename van de gecorrigeerde bedrijfskasstroom (ebitda) van 7,5 naar 14 miljoen euro. De eerste drie maanden van vorig jaar waren wel erg zwak door de recessie in Turkije, waar Deceuninck al meerdere decennia actief is via de dochtermaatschappij Ege Profil Ticaret ve Sanayi AS (95,9% Deceuninck). Ook de Verenigde Staten deden het duidelijk beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar het coronavirus zal op zijn minst in het tweede kwartaal voor veel mindere resultaten zorgen. Enkele productielocaties zijn gesloten, al werden de Belgische en de Franse fabrieken weer gedeeltelijk heropend. In de Verenigde Staten werd de activiteit gevoelig verminderd met 230 ontslagen - een derde van het aantal werknemers daar - tot gevolg. Het dividend werd geschrapt en het management heeft ingeleverd.ConclusieDit jaar zou normaal een jaar van herstel moeten geweest zijn, maar covid-19 maakt dat onwaarschijnlijk. De waardering tegen 0,8 keer de boekwaarde (1,7 euro per aandeel) en tegen een verwachte verhouding ev (ondernemingswaarde)/ebitda (bedrijfskasstroom) van minder dan 6 voor 2021 is te laag. We behouden dan ook het advies 'koopwaardig' (rating 1B).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 1,39 euroTicker: DECB BBISIN-code: BE0003789063Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 190,7 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -37%Koersverschil sinds jaarbegin: -33%Dividendrendement: -