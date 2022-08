Tegen de huidige hoge waarderingen lopen beleggers te ver vooruit op het herstel, wat het aandeel kwetsbaar maakt.

Beleggers bedekken bij Vestas veel problemen met de mantel der liefde. De lectuur van het rapport over de resultaten van de eerste halfjaar is nochtans weinig opbeurend. De omzet van de producent van windturbines daalde met 7 procent omdat de levering van offshore projecten haperde. De instroom van nieuwe orders vertraagde in het tweede kwartaal tot een vrij povere 2,2 gigawatt (GW). Dat is 20 procent minder dan verwacht en 59 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is zorgwekkend, omdat een dunner orderboek kan wegen op de resultaten. Intussen blijft de zwakke winstgevendheid de grootste kopzorg. Vestas slaagt er voorlopig niet in om de hogere kosten, te wijten aan de problemen in de aanvoerketens, hogere inputkosten en eigen productiefouten, door te rekenen aan de klanten. Ook de divisie die het onderhoud van turbines verzorgt, klassiek de sterkhouder van het bedrijf, liet van zijn pluimen. De winstmarge daalde in die divisie van 28 naar 18 procent omdat heel wat onderhoud moest worden gedaan bij turbines die binnen de waarborg vielen. In het tweede kwartaal boekte Vestas een onderliggend bedrijfsverlies van 182 miljoen euro, het resultaat van een negatieve marge van -5,5 procent op de omzet. Door die verliezen is de nettokaspositie van 315 miljoen euro van halfweg 2021 ingeruild in een schuldpositie van 415 miljoen euro nu, ook al blijft de schuldgraad beperkt.Beleggers verteerden de slechtnieuwsshow relatief goed. Het aandeel won na de publicatie van de kwartaalcijfers begin augustus zelfs terrein. Het bedrijf noteert tegen 5 keer de boekwaarde en bij een herstel naar de winstgevendheid van vorig jaar loopt de ondernemingswaarde op tot ruim 15 keer de bedrijfscashflow. Vestas kon gevoelig hogere prijzen aanrekenen voor nieuwe projecten. In het tweede kwartaal betaalden klanten 0,97 miljoen euro per megawatt (MW), tegenover 0,84 miljoen euro per MW in dezelfde periode vorig jaar. Dat is het hoogste prijspeil in tien jaar. Mogelijk is dus het dieptepunt in de winstmarges achter de rug en kan de rendabiliteit herstellen. "De windindustrie heeft een periode van consolidatie achter de rug die de baan vrij maakt voor een meer stabiele competitieve omgeving. De winstgevendheid is echter nog niet voldoende en moet een aandachtspunt blijven voor de windturbinefabrikanten de volgende jaren, zeker gegeven de instabiliteit van de aanvoerketens en de hoge kosteninflatie", schrijft het management in het kwartaalverslag.Op de langere termijn blijven de vooruitzichten goed. De energiecrisis benadrukt het belang van versnelde investeringen in hernieuwbare energie. In de Verenigde Staten werd in augustus nog een nieuwe klimaatwet goedgekeurd die ook de koers van Vestas een zetje gaf. Het bedrijf blijft naar eigen zeggen 'optimistisch' om tegen 2025 een onderliggende winstmarge van 10 procent te behalen. Voorlopig is dat veel te hoog gegrepen. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een omzet van 14,5 tot 16 miljard euro bij een bedrijfswinstmarge tussen 0 en -5 procent. Vestas zegt er meteen bij dat de onzekerheid groter is dan normaal door de moeilijke omstandigheden.ConclusieOndanks heel povere kwartaalresultaten boekte het aandeel een licht koersherstel de voorbije weken. Beleggers putten moed uit de hogere verkoopprijzen en de gunstige vooruitzichten. Maar Vestas kampt met structurele problemen, zoals de hoge kosteninflatie, die het herstel naar een gezonde winstgevendheid uitstellen tot 2015. Tegen de huidige hoge waarderingen lopen beleggers te ver vooruit op het herstel, wat het aandeel kwetsbaar maakt. We verlagen het advies naar verkopen. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 25,2 euroTicker: VWSISIN-code: DK0061539921Markt: XetraBeurskapitalisatie: 25,8 miljard euroK/w 2021: 50Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: -