Vanaf de tweede jaarhelft moet Alexco Resource financieel zelfvoorzienend worden.

Alexco Resource Corp. kan voorlopig de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. Er zijn vertragingen bij het op kruissnelheid brengen van de productie in de Keno Hill-mijn. Het Keno Hill Silver District in het Canadese Yukon Territory is opgedeeld in vier gebieden: Bellekeno, Lucky Queen, Flame & Moth en Bermingham. Van het hele Keno Hill-gebied is nog maar zo'n 15 procent geëxploreerd. Alexco beschikt er over een verwerkingsinstallatie met een capaciteit van 400 ton per dag, uitbreidbaar tot 550 ton. Vorig jaar werd daarvan slechts 170 ton gebruikt omdat alle ertsen tot het najaar van Bellekeno kwamen. Bij Bermingham en van Flame & Moth moesten er aanpassingen gebeuren aan de verwerkingsinstallatie.

...

Alexco Resource Corp. kan voorlopig de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. Er zijn vertragingen bij het op kruissnelheid brengen van de productie in de Keno Hill-mijn. Het Keno Hill Silver District in het Canadese Yukon Territory is opgedeeld in vier gebieden: Bellekeno, Lucky Queen, Flame & Moth en Bermingham. Van het hele Keno Hill-gebied is nog maar zo'n 15 procent geëxploreerd. Alexco beschikt er over een verwerkingsinstallatie met een capaciteit van 400 ton per dag, uitbreidbaar tot 550 ton. Vorig jaar werd daarvan slechts 170 ton gebruikt omdat alle ertsen tot het najaar van Bellekeno kwamen. Bij Bermingham en van Flame & Moth moesten er aanpassingen gebeuren aan de verwerkingsinstallatie. Alexco produceerde vorig jaar bijna 622.000 troy ounce zilver, 1,66 miljoen pond zink en 4,77 miljoen pond lood. Daarmee werd een omzet van 21,5 miljoen Canadese dollar gerealiseerd. Door de hoge investeringen was er een nettoverlies van 3,1 miljoen dollar. Dit jaar staat in het teken van het verder opschalen van de activiteiten, maar het eerste kwartaal brengt nog geen beterschap. Tijdens de eerste twee maanden van 2022 waren er verschillende covid-gevallen bij Keno Hill waardoor er te weinig personeel was. Daarnaast had Alexco af te rekenen met een beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerde apparatuur voor de ondergrondse mijnactiviteiten bij Bermingham Deep. In maart is de situatie grotendeels genormaliseerd, maar toch zal de output in het eerste kwartaal niet hoger dan 75.000 tot 100.000 troy ounce uitkomen.Vanaf het tweede kwartaal zal de productie substantieel toenemen. CEO Clynton Nauman mikt op 450.000 tot 550.000 troy ounce. Pas in de tweede jaarhelft komt de productie bij Bermingham en Flame & Moth op kruissnelheid en zal Keno Hill positieve kasstromen genereren. Dat is drie tot vier maanden later dan voorzien.Toch was er ook goed nieuws. Na een nieuwe schatting werd het reservepotentieel van Bermingham met 43 procent verhoogd van 33 naar 47,2 miljoen troy ounce. De levensduur van de mijn, die acht jaar bedroeg, wordt daarmee aanzienlijk verlengd. De groepsreserves lopen op naar 87,6 miljoen troy ounce zilver. Dat cijfer zal nog stijgen, want ook Flame & Moth presenteerde veelbelovende boorresultaten. Bij een maximale verwerkingscapaciteit moet een jaarlijkse productie van 4 tot 5 miljoen troy ounce mogelijk worden.Alexco investeerde vorig jaar 38,5 miljoen Canadese dollar in de uitbreiding van Bermingham en Flame & Moth. Daardoor was de cashpositie eind vorig jaar gedaald naar 9,9 miljoen dollar tegenover nog 23,7 miljoen dollar een jaar eerder. De zilverproducent haalde in januari 9,2 miljoen Canadese dollar op via de uitgifte van flow-through shares waarvan de opbrengst voor exploratie moet worden gebruikt. Kopers van die aandelen genieten een belastingvoordeel. Vorige maand nam Alexco 5 miljoen Canadese dollar op van de kredietlijn van 10 miljoen dollar. Daarmee is de liquiditeit weer voldoende tot de kasstromen positief worden.ConclusieDit jaar moet de doorbraak worden voor Alexco en daar is niets aan veranderd. Alleen duurt het enkele maanden langer dan voorzien voor de productie op kruissnelheid komt. Operationele risico's zijn eigen aan de mijnbouwsector en met slechts één mijn in portefeuille is het risico bovengemiddeld. Maar vanaf de tweede jaarhelft moet de mijngroep financieel zelfvoorzienend worden met positieve vrije kasstromen. Alexco is een groeiverhaal. Het aandeel blijft tegen 8 keer de verwachte winst en 1,8 keer de boekwaarde aantrekkelijk gewaardeerd. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,61 dollarTicker: AXU USISIN-code: CA01535P1062Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 250 miljoen dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 8Koersverschil 12 maanden: -36%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: -