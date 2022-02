De resultaten van het vierde kwartaal benadrukken met welke hevige kopwinden Vestas kampt.

Vestas werd in januari verkozen tot meest duurzame bedrijf ter wereld, maar daar kopen de aandeelhouders weinig voor. De koers van de windturbinemaker leverde sinds begin 2021 ongeveer 50 procent in, vooral omdat de winstgevendheid een duikvlucht nam. De koers negeerde lang de aangetaste winstgevendheid, daarbij ondersteund door de grote vraag van fondsen naar een beperkt kransje van duurzame energiebedrijven. De correctie liet wat wind uit de ballon ontsnappen, maar toch blijven de waarderingen pittig. Beleggers betalen nog altijd 35 keer de verlaagde winst van Vestas, wat best veel is voor een bedrijf dat op korte termijn met slechte en onzekere resultaten kampt.

...

Vestas werd in januari verkozen tot meest duurzame bedrijf ter wereld, maar daar kopen de aandeelhouders weinig voor. De koers van de windturbinemaker leverde sinds begin 2021 ongeveer 50 procent in, vooral omdat de winstgevendheid een duikvlucht nam. De koers negeerde lang de aangetaste winstgevendheid, daarbij ondersteund door de grote vraag van fondsen naar een beperkt kransje van duurzame energiebedrijven. De correctie liet wat wind uit de ballon ontsnappen, maar toch blijven de waarderingen pittig. Beleggers betalen nog altijd 35 keer de verlaagde winst van Vestas, wat best veel is voor een bedrijf dat op korte termijn met slechte en onzekere resultaten kampt.Beterschap in de rendabiliteit is niet meteen in zicht. Vestas kampt met aanhoudende problemen in de aanvoerketens. Prijzen voor energie, grondstoffen, transport en windturbinecomponenten lopen hoog op. Dat jaagt het bedrijf op kosten en vertraagt de installatie van nieuwe projecten. Het management waarschuwt dat de kosteninflatie ook in 2022 een zware impact zal hebben op de rendabiliteit en op de voorspelbaarheid van de resultaten. Het bedrijf moest daarom vorige week, amper twee weken voor de publicatie van de jaarresultaten, een nieuwe winstwaarschuwing de wereld insturen. Voor 2022 verwacht Vestas op het niveau van de bedrijfswinst een marge tussen 0 en 4 procent. In 2019 verdiende Vestas nog een marge van ruim 10 procent.De resultaten van het vierde kwartaal benadrukken met welke hevige kopwinden Vestas kampt. De bedrijfswinst bleef op 106 miljoen euro steken, ver onder de verwachtingen. De winstmarge haperde op 2,3 procent. Over heel 2021 kon Vestas nog een marge van 3 procent verdienen, goed voor een bedrijfswinst van 462 miljoen euro, ver onder eerder uitgesproken ambities. De povere cijfers zijn niet alleen het gevolg van oplopende productie- en installatiekosten. Vestas diende ook grotere provisies aan te leggen voor onderhoudskosten die binnen de waarborg vielen die Vestas aan zijn klanten biedt. Die kosten zijn opgelopen tot 4,4 procent van de omzet. Het bedrijf werkt aan een minder complex aanbod om die kosten weer onder controle te krijgen.Het kostenprobleem is zodanig groot dat Vestas geen andere mogelijkheid ziet dan de prijzen te verhogen. De prijzen zitten al enkele kwartalen in de lift. Vestas rekende in het derde kwartaal van 2021 0,81 miljoen euro per megawatt (MW) geïnstalleerd op land aan, tegenover 0,71 miljoen euro in dezelfde periode in 2020. Vestas vecht een prijsrobbertje uit met zijn klanten, wat de onderhandelingen over nieuwe projecten verlengt. Het orderboek en de orderinstroom blijft voldoende dik. De fel gestegen prijzen voor fossiele brandstoffen kunnen de investeringen in windenergie een extra zetje geven. Als Vestas er in slaagt de rendabiliteit te herstellen, liggen er opnieuw mooie jaren in het verschiet. "Onze business is volatiel op korte termijn, maar voorspoedig op lange termijn", zegt Henrik Andersen, de CEO van Vestas. Financieel kan Vestas deze moeilijkere periode zonder zorgen overbruggen. Het bedrijf verdient nog een positieve vrije cashflow en is schuldenvrij.ConclusieVestas halveerde sinds begin 2021 in beurswaarde maar dat betekent niet dat het bedrijf een koopje is. Door de aangetaste winstgevendheid kampeert de koers-winstverhouding nog altijd op 35. De ondernemingswaarde bedraagt 15 keer de bedrijfscashflow, wat ook pittig is. De koers kan pas herstellen als het kostenprobleem onder controle raakt, maar dat lukt wellicht dit jaar nog niet. We behouden het houden-advies. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 21,45 euroTicker: VWSISIN-code: DK0061539921 Markt: XetraBeurskapitalisatie: 21,8 miljard euroK/w 2021: 50Verwachte k/w 2022: 35Koersverschil 12 maanden: - 40%Koersverschil sinds jaarbegin: -19%Dividendrendement: 0,3%