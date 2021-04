De zaken blijven traag evolueren bij Orca Gold. Hebben jullie nog vertrouwen in dit Canadese goudexploratiebedrijf?

We verwachtten bij het starten van de opvolging van Orca Gold begin 2018 dat de ontwikkeling van het Block 14-goudproject gelegen in het noorden van Soedan sneller zou verlopen. Eigenlijk kon op basis van de haalbaarheidsstudie van november 2018 een definitieve investeringsbeslissing in de eerste jaarhelft van 2019 zijn genomen. Maar de politieke onlusten in Soedan, die op 11 april 2019 uitmondden in het verdrijven van president Al-Bashir, doorkruisten die plannen. Intussen is de rust weergekeerd met een overgangsbewind dat tot in het najaar van 2022 aan de macht blijft. Daarnaast duurde het tot eind 2020 voor Soedan, na jaren gebukt te gaan onder internationale sancties, weer toegang had tot internationale betrekkingen en financiering. Grote Amerikaanse bedrijven zoals General Electric, Coca-Cola, Apple, Visa en Mastercard zijn al actief of hebben aangekondigd actief te willen worden in Soedan. Dat is uiteraard uitstekend nieuws voor Orca Gold, dat in maart een kapitaalverhoging van 10,8 miljoen Canadese dollar doorvoerde tegen 0,55 Canadese dollar per aandeel. Alle kerninvesteerders deden mee: Lundin (belang van 17%), Resolute Mining (15,3%), Ross Beaty (10,2%) en management en bestuurders 7,8%. Topman Richard Clark zal binnenkort de financierings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor Block 14 bekendmaken. Gezien het enorme trackrecord van het team achter Orca Gold en de topkwaliteit kernaandeelhouders verwachten we een stapsgewijs plan dat de verwatering voor de bestaande aandeelhouders binnen de perken houdt. De meest recente haalbaarheidsstudie van september 2020 voorziet een levensduur voor Block 14 van 13,6 jaar met een gemiddelde jaarlijkse productie van 167.000 troy ounce goud (228.000 tijdens de eerste zeven jaar), tegen een productiekostkost van 751 dollar per troy ounce. De bouw zou 2,5 jaar duren en 321 miljoen dollar kosten (het aandeel van Orca hierin bedraagt 70%). Het project is gigantisch groot en de overtuiging is dat Block 14 in werkelijkheid decennialang zal produceren. Orca Gold heeft ook een belang van 31,5 procent in het sinds oktober 2020 beursgenoteerde Montage Gold, waarin de voormalige exploratie-activa van Orca in Ivoorkust zijn ondergebracht. Het verst gevorderde project is het Morondo-goudproject. Tegen eind 2021 volgt een definitieve haalbaarheidsstudie en in 2022 een investeringsbeslissing. Op dit moment dekt het ondergewaardeerde belang in Montage Gold 17 procent van de beurswaarde van Orca Gold.We verwachten dat de bouw van Block 14 dit jaar zal starten. Het aandeel piekte rond Nieuwjaar, na het het eindigen van de sancties tegen Soedan, maar viel sindsdien behoorlijk terug naar een heel aantrekkelijk instapniveau voor de risicobewuste grondstoffeninvesteerder. We verwachten de komende drie tot vijf jaar in een gunstige edelmetalenprijzenomgeving een topprestatie van dit aandeel (koopwaardig, rating 1C).